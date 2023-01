"Je ressemble plus à Will que je ne le pensais" : Noah Schnapp (Stranger Things) fait son coming out

En 2016, Netflix dévoilait la saison 1 de sa série Stranger Things qui faisait un carton partout dans le monde. Au casting, on retrouvait un casting de jeunes acteurs dont Noah Schnapp, qui avait 12 ans à l'époque. Comme ses partenaires Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin et Gaten Matarazzo, il a grandi devant les caméras et sous les yeux des fans. A 18 ans, il vient d'annoncer son homosexualité dans un TikTok plein d'humour.

Noah Schnapp fait son coming out

Ce jeudi 5 janvier 2023, Noah Schnapp qui compte plus de 31,7 millions d'abonnés sur TikTok a fait son coming out dans une vidéo postée sur le réseau social. L'acteur a utilisé un audio où on peut entendre : "Vous savez ce que ça n'a jamais été ? Sérieux. Ça n'a jamais été sérieux. Et honnêtement, ça ne serait jamais si sérieux".

L'acteur a agrémenté sa vidéo d'une légende où il y annonce son homosexualité. "Quand j'ai enfin annoncé à mes amis et à ma famille que j'étais gay après avoir eu peur pendant 18 ans dans le placard et tout ce qu'ils ont dit c'est : 'On savait'".