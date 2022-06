Stranger Things saison 4 : Will est-il gay ? La réponse apportée dans la partie 2

Will est-il gay dans Stranger Things ?

Au détour d'une récente interview qu'il nous a accordée, l'acteur Noah Schnapp nous confiait qu'il espérait voir Will heureux dans le futur de Stranger Things, "J'espère juste que Will trouvera sa voie vers le bonheur et qu'il ne luttera plus. Il souffre toujours de quelque chose, donc j'espère juste qu'il sera heureux."

Bonne nouvelle, les créateurs de la série de Netflix semblent l'avoir entendu. Là où tous les autres personnages ont, depuis la saison 1, le droit à leurs intrigues amoureuses (Eleven & Mike, Joyce & Hopper, Max & Lucas, Nancy & Jonathan / Steve), Will est étonnamment le seul à ne pas se retrouver au centre de telles histoires.

Une situation qui n'a logiquement pas échappé aux fans, qui s'interrogent aujourd'hui sur la sexualité du fils de Joyce. Est-il asexué comme Sheldon dans The Big Bang Theory ou au contraire, l'adolescent est-il gay et, la faute aux années 80, se sent-il contraint de garder le silence à ce sujet ? A priori, c'est bien la deuxième option qui semble être la bonne.

Des réponses à venir cet été

Tandis que la première partie de la saison 4 de Stranger Things a plusieurs fois mis en scène des indices sur de possibles sentiments de Will pour Mike (ou une nécessité de lui parler de quelque chose d'important), Matt et Ross Duffer (les créateurs) ont confirmé à TVLine que ça n'a pas été imaginé pour rien, "Vous êtes effectivement supposés vous poser ces questions".

Malheureusement, ils l'ont immédiatement précisé, il faudra attendre le 1er juillet 2022 - date de sortie de la partie 2, pour avoir le droit à de vraies révélations, "C'est là qu'intervient la partie compliquée [pour nous] car on n'a pas encore dévoilé l'intégralité de la saison 4. Nous voulons que les gens regardent les deux derniers épisodes." Autrement dit, ils ne peuvent rien dire au risque de spoiler de grosses révélations.

"Nous avons des arcs pour l'histoire et des arches narratives pour les personnages. La façon dont nous avons structuré cette saison fait que nous avons dévoilé les deux premiers arcs de l'histoire, ont-ils rappelé. Le dernier arc, qui concerne les deux prochains épisodes, résoudra énormément de choses, autant pour les personnages que pour l'histoire. Et ça mettra aussi en place notre dernière saison".

Et on ne sait pas pourquoi, mais on a le sentiment que le tableau mystérieux de Will aura un impact sur les révélations à venir...