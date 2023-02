"Je regarde plus", "y en a marre"... M6 bouleverse le concept de Scènes de ménages, les fans en colère

Depuis 2009, M6 occupe son 20h30/21 heures avec Scènes de ménages. La série, historiquement portée par Marion Game (Huguette) et Gérard Hernandez (Raymond), a accueilli un nouveau couple en janvier 2023 et c'est un carton côté audiences.

Les fans d'Huguette et Raymond inquiets

Fanny Cottençon et Didier Bénureau ont été recrutés pour former le nouveau couple de Scènes de ménages. Ils y portent les aventures de Christine et Gilbert depuis le lundi 23 janvier. Leur arrivée dans la série a fait redouter le pire aux fans d'Huguette et Raymond, dont la présence n'a cessé de se réduire en 2022. D'autant que des informations inquiétantes ont filtré sur la santé de Marion Game...

Scènes de ménages, dont un couple de guests a été viré après des caprices, a été bouleversée par M6 le lundi 6 février. La chaîne privée a remanié sa série pour qu'elle soit en adéquation avec sa semaine pour l'environnement. Ainsi, Huguette, Raymond, Christine, Gilbert, Liliane (Valérie Karsenti), José (Frédéric Bouraly), Fabien (David Mora), Emma (Anne-Elisabeth Blateau), Camille (Amélie Etasse), Philippe (Grégoire Bonnet), Leslie (Claire Chust) et Léo (Vinnie Dargaud) ont dû s'adapter à la spéciale "Green".

>> "Je n'ai plus les moyens" : Gérard Hernandez balance sur son salaire... <<

Des sketchs jugés trop répétitifs...

En voulant sensibiliser ses téléspectateurs aux conséquences du changement climatique, M6 s'est attiré les foudres des fans de Scènes de ménages. Beaucoup ont trouvé les sketchs trop répétitifs et n'ont pas manqué de faire part de leur colère sur les réseaux sociaux. "Série complètement gâchée à cause de leur discours écologique moralisateur ! Y'en a marre !", a lâché l'un d'entre eux.