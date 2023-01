Scènes de ménages : un couple de guests viré après des caprices, l'actrice balance "Ils ne veulent plus de lui"

En ce début d'année 2023, M6 continue d'occuper son 20h30/21 heures avec Scènes de ménages. La série, historiquement portée par Marion Game (Huguette) et Gérard Hernandez (Raymond), a accueilli un nouveau couple.

Christine et Gilbert débarquent dans Scènes de ménages

Fanny Cotençon et Didier Bénureau ont signé leurs premiers pas dans Scènes de ménages le lundi 23 janvier. Ils ont été recrutés par M6 pour se glisser dans la peau de Christine et Gilbert. L'arrivée des deux sexagénaires dans la série a fait redouter le pire aux fans d'Huguette et Raymond. Ces derniers ont déjà vu leur présence se réduire à l'antenne ces derniers mois...

>> Scènes de ménages : la santé de Marion Game inquiète <<

Au fil des années, l'équipe de Scènes de ménages a accueilli de nombreux guests. C'est le cas de Grace de Capitani. La comédienne a été amenée à former un couple avec Jean Benguigui lors d'un prime de la série, diffusé par M6 en 2017. Leurs personnages, Christelle et Norbert, ont dû cohabiter avec Huguette et Raymond.

Depuis ce prime, baptisé Cap sur la Riviera, Christelle et Norbert ne sont plus réapparus dans Scènes de ménages. Une éviction liée à l'attitude de Jean Benguigui selon Grace de Capitani. La comédienne n'a pas hésité à balancer sur le comportement de son partenaire dans Chez Jordan le vendredi 27 janvier 2023 sur C8.

Grace de Capitani a d'abord confié avoir beaucoup aimé son passage dans Scènes de ménages. "J'ai beaucoup aimé parce que je retrouvais Marion Game, qui a joué le rôle de ma maman dans Un père inattendu, et puis Gérard Hernandez, avec lequel j'ai fait la série Espionne et tais-toi où il faisait un traître pas possible", a-t-elle expliqué.

Jean Benguigui "trop capricieux" sur le tournage ?

A la question de savoir pourquoi elle n'était pas revenue dans Scènes de ménages, Grace de Capitani a indiqué qu'elle avait été la victime collatérale du comportement de Jean Benguigui. "Il y a eu une mésentente entre l'équipe et Jean Benguigui. C'est ce qu'on m'a dit...", a dévoilé celle qui a été à l'affiche des Sous-doués en vacances et des Ripoux dans les années 80.

Grace de Capitani n'a pas caché son envie de revenir dans Scènes de ménages. Mais la production ne veut plus de Jean Benguigui. "Ils ne veulent plus de lui. Il était très capricieux...", a précisé celle qui n'aime pas "dire du mal des autres". Face à l'insistance de Jordan de Luxe, la comédienne a fini par lâcher qu'elle avait eu aussi des rapports compliqués avec Jean Benguigui sur le tournage...