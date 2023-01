"Je m'en fous" : le nouveau couple de Scènes de Ménages n'en a rien à faire des éventuelles critiques des fans

Un nouveau couple s'invite dans Scènes de Ménages

En 2021, les créateurs de Scènes de Ménages décidaient d'apporter un peu de fraîcheur à la série en intégrant Jalil (Ryad Baxx) et Louise (Claudia Mongumu). Un peu plus d'un an plus tard, et alors que ce nouveau duo n'a toujours pas été totalement adopté des fans, les scénaristes s'apprêtent à renouveler l'opération. Ce lundi 23 janvier 2023, ce sont en effet Christine et Gilbert, un nouveau couple de séniors incarnés à l'écran par Fanny Cottençon et Didier Bénureau, qui feront leurs débuts. Une arrivée qui a de quoi surprendre au regard de son timing mais qui, on vous rassure, n'est pas synonyme de départ d'un autre binôme.

A l'occasion d'une interview accordée à PRBK, les deux comédiens ont en effet promis qu'ils n'avaient pas été castés pour remplacer Raymond (Gérard Hernandez) et Huguette (Marion Game), comme cela avait pu être le cas en 2018 avec l'arrivée de Léo (Vinnie Dargaud) et Leslie (claire Chust) en lieu et place de Marion (Audrey Lamy) et Cédric (Loup-Denis Elion). "On ne remplace personne. On ne remplace pas quelqu'un comme Gerard Hernandez et Marion Game, c'est impossible, ont assuré les deux stars. C'est une génération plus âgée que la nôtre, c'est une question qui ne se pose pas."

Fanny Cottençon et Didier Bénureau ne craignent pas les critiques

Une déclaration rassurante capable d'éviter aux deux acteurs de se mettre une partie du public à dos ? A priori... ils s'en fichent. Interrogés par nos soins sur leur état d'esprit à l'idée de découvrir les premiers avis des téléspectateurs au sujet de leurs personnages - eux qui ne sont jamais très tendres avec les nouveaux, Fanny Cottençon et Didier Bénureau ont assuré qu'ils ne s'en faisaient pas du tout.

"Inquiet des critiques ? Pas du tout. On essaie de prendre du plaisir dans ce qu'on fait et après, la façon dont c'est perçu...", nous a confié l'interprète de Gilbert, plus relaxe que jamais. Un avis partagé par sa partenaire de jeu, qui a de son côté révélé : "Moi non plus ça ne m'inquiète pas, je m'en fous. Ca plait tant mieux, ça plait pas et bah ça plait pas. Qu'est-ce qu'on peut y faire ? On ne peut pas plaire à tout le monde". Les trolls et haters sont donc prévenus, il est inutile de perdre du temps à les critiquer sur les réseaux sociaux.

