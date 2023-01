"Elle a des petits soucis de mémoire" : la santé de Marion Game (Scènes de Ménages) inquiète, bientôt la fin de Raymond et Huguette ?

Le couple Raymond / Huguette en danger ?

Cette semaine, un nouveau couple de seniors a fait son apparition dans Scènes de Ménages : Christine (Fanny Cottençon) et Gilbert (Didier Bénureau). Or, là où ces personnages n'ont officiellement pas été pensés pour remplacer Raymond (Gerard Hernandez) et Huguette (Marion Game), l'hypothèse de voir le duo de retraités disparaître progressivement des écrans prend finalement de plus en plus d'ampleur.

C'est un détail qui a récemment surpris tous les fans de la comédie : Huguette était absente du dernier prime. Et contrairement à ce que l'on pouvait penser au regard de l'intrigue mise en place (Raymond parti en road trip afin de récupérer sa femme qui venait de le quitter), cette situation n'était pas du tout prévue.

"Marion Game était fatiguée au moment du tournage du prime tourné en Corse dans des conditions parfois difficiles, a en réalité révélé un membre de M6 au micro de Télé-Loisirs. En concertation avec elle et sa famille, il a été décidé qu'elle resterait à Paris pour se reposer."

Marion Game aurait bien des problèmes de santé

Un problème de santé anecdotique ? A priori, ça ne serait pas le cas. Ce mardi 24 janvier 2023, l'acteur Georges Beller était invité de l'émission Chez Jordan afin de parler de sa carrière. A cette occasion, et alors qu'était abordé son passage dans Scènes de Ménages il y a quelques années, Jordan Deluxe a souhaité savoir s'il avait senti à l'époque que le couple Raymond/Huguette arrivait au bout.

Réponse de l'intéressé ? "A l'époque, non". Puis, il l'a ensuite confessé, la situation aurait malheureusement évolué en coulisses en raison du cas de l'actrice, "Je sais que Marion a des petits soucis de mémoire. Je crois que c'est ça le problème". Une révélation inquiétante que le comédien a rapidement tempéré afin de ne pas créer de drama, "Je crois, je n'affirme rien", même s'il n'a pu s'empêcher d'ajouter ensuite, "Et vous savez, il faut savoir passer le témoin". Oui, pas besoin d'être Sherlock Holmes pour comprendre que ça ne sent pas très bon.

Et si cette déclaration nous laisse craindre le pire pour Raymond et Huguette aujourd'hui, c'est que l'on se souvient que dès 2019, une rumeur avançait que Marion Game serait atteinte... d'Alzheimer. A ce jour, l'actrice n'a jamais souhaité réagir à ces suspicions de maladie, mais le retour du sujet dans les médias et l'inquiétude du public à son encontre pourraient bien l'obliger à se confier...