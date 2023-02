"Je reconnais que c'était limite" : le seul regret d'Amandine Pellissard après sa reconversion dans le X

L'arrivée des anciennes stars de Famille Nombreuse la vie en XXL, Amandine Pellissard et de son mari Alexandre sur les plateformes de contenu pour adultes fait beaucoup parler. La mère de famille a pris le temps de s'exprimer sur le sujet. Elle s'est rendue plusieurs fois sur le plateau de TPMP où elle a été violemment attaquée par certains chroniqueurs. Pourtant, elle assume sa reconversion dans le X et assure que cela n'aura aucun impact sur ses enfants. Cependant, elle reconnaît avoir fait une seule erreur.

Un seul regret

La semaine dernière, le blogueur Jeremstar avait sorti une vidéo reportage dans laquelle il suivait la famille Pellissard dans leur nouvelle vie. Dans cette vidéo, Amandine révèle d'ailleurs son salaire fou depuis qu'elle poste du contenu sur MYM. Mais ce qui a beaucoup choqué, c'est l'extrait dans lequel elle filme ses vidéos pour ses clients devant Jeremstar.

Beaucoup d'internautes ont relevé que dans l'arrière-plan de ses vidéos porno, on voyait... les photos de ses enfants. Amandine Pellissard s'est alors confiée à Public sur le sujet : "Quand Jerem affirme face caméra qu'Alexandre et moi étions nus, c'était juste pour pimenter la scène, on n'était pas nus. Quant aux photos de famille, je reconnais que c'était limite. J'ai décidé de les flouter quand nous filmons nos contenus". Elle va donc protéger l'intimité de ses enfants à l'avenir.

La polémique est encore là

Malgré le fait qu'Amandine et Alexandre se soient exprimés plusieurs fois en expliquant que leurs enfants les plus jeunes n'étaient pas au courant de leur activité, les critiques restent vives. Beaucoup pensent à leur garçon le plus âgé, Léo, qui est au lycée. L'ado a même dû prendre la parole et expliquer qu'il était content pour ses parents.

Les internautes continuent à s'acharner sur les Pellissard qui ne cessent de se défendre. En tout cas, ils ont admis avoir commis une erreur avec les photos de leurs enfants, mais cela risque d'être la dernière. Amandine et Alexandre Pellissard sont ravis de leur reconversion et ne devraient pas changer de carrière de si tôt.