"Je n'arrive plus à être heureuse" : sauvée du suicide, Aurélie Preston partage son mal-être, toujours présent

Aurélie Preston donne de ses nouvelles après sa tentative de suicide : "Je n'arrive plus à être heureuse"

Au plus mal, Aurélie Preston a publié sur les réseaux en début de mois une lettre d'adieu déchirante et fait une tentative de suicide. Mais les secours sont arrivés à temps et l'ex-candidate de télé-réalité a heureusement été hospitalisée et sauvée. Depuis, Nehuda s'est montrée sans pitié et a refusé de s'excuser pour ses actes passés dans une interview avec Sam Zirah.

Aurélie Preston, qui avait aussi participé aux Marseillais en Thaïlande ou encore à La Villa des Coeurs Brisés 3 a donné de ses nouvelles. Dans sa story Instagram, elle s'est confiée sur son mal-être toujours présent : "Je ne saurai dire, je ne dors plus... À la fois, je vois le temps défiler, à la fois je me sens vide, comme si mon âme avait abandonné mon corps. J'ai repris la musique pour occuper mon esprit, le sport un peu mais je n'arrive plus à vibrer, à être heureuse en fait".

"Ce monde me dépasse" avoue l'ex-candidate de télé-réalité

Celle qui a aussi sorti des titres de musique avait récemment publié une photo d'elle amaigrie, pesant un poids de 32 kilos seulement. Mais Aurélie Preston peut compter sur le soutien de sa communauté, qui l'aide à avancer. "Je suis contente d'avoir pu être une source de motivation comme certains ont pu me le dire par messages. Voilà ce qui me rend fière. Je suis juste sans voix, ce monde me dépasse" a-t-elle confié.

Et Aurélie Preston a tenu à remercier Jazz pour son soutien depuis Les Anges 8 : "Je t'aime Jazz. Je t'appelle très vite malgré le fait que j'aurais aimé te voir en face à face. Elle me manque. Elle a toujours été loyale envers moi et a toujours pris ma défense. Alors, merci mon amie avec un grand A", "j'aurais dû quitter l'émission avec toi".