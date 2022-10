"Je fais 32 kilos" : Aurélie Preston dévoile une photo d'elle après sa tentative de suicide et livre un témoignage fort

"Je ne peux juste plus continuer, je suis épuisée premièrement, écoeurée, dépitée, horrifiée, tétanisée, concernée et j'en passe", écrivait notamment Aurélie Preston le 3 octobre 2022 sur son compte Instagram, avant d'ajouter qu'elle était sur le point de commettre un suicide, "Si vous m'avez vraiment connue et aimée, vous comprendrez que c'est mieux comme ça que de souffrir tous les jours. PS. : Overdose comme tous bons artistes qui se respectent".

Sauvée in-extremis par les secours qui avaient été immédiatement alertés par l'entourage de l'ancienne star de la télé-réalité, Aurélie Preston semble aller mieux aujourd'hui et prête à aller de l'avant. "Je suis très émue et bouche bée de votre amour et soutien, a-t-elle partagé quelques jours plus tard. Je vais prendre soin de moi, prendre le temps de me reconstruire, faire du sport, de la musique... mon essence vitale. Je vous aime très fort et merci de faire perdurer l'humanité".

Aurélie Preston dévoile les conséquences de sa dépression

Un véritable soulagement pour ses fans, qui savent qu'Aurélie Preston revient de loin. Ce dimanche 16 octobre 2022, la chanteuse a en effet dévoilé sur Instagram les conséquences de sa dépression à l'occasion d'un nouveau post, à travers lequel on peut découvrir une photo d'elle amaigrie prise à la suite de son hospitalisation : "Le 08/08/22, je sors de l'hôpital après la période, la plus difficile, de toute ma vie, je fais 32 kilos."

Puis, après avoir remercié son infirmière qui lui permet de "grandir et évoluer" et rappelé, "Difficile pour une personne empathique, généreuse, sensible, fragile, naïve etc..., de ne pas se faire avoir", Aurélie Preston est revenue sur le regard extérieur et l'incompréhension du public face à sa tentative de suicide.

"Les gens qui n'ont pas su voir qui j'étais diront 'Mais pourquoi elle se plaint ? Elle a tout pour elle'. Quand on dit 'tout' pour elle, on se base sur quelle échelle ?, a-t-elle pointé du doigt. Je vous rappelle que la douleur est personnelle. Nous vivons tous les épreuves de la vie, de façon complètement différente sur le plan émotionnel."