"Je vais prendre soin de moi" : Aurélie Preston s'exprime pour la 1ère fois après sa tentative de suicide

Lundi 3 octobre 2022, c'était la stupeur pour les fans de la télé-réalité. Sur Instagram, Aurélie Preston connue pour sa participation aux Anges 8 et à La Villa des coeurs brisés 3 postait une lettre de suicide déchirante et alarmante sur son compte Instagram. "J'ai décidé aujourd'hui d'arrêter, j'ai vu ce que j'avais à voir, j'ai voyagé, j'ai vibré, j'ai aidé, j'ai su écouter, être généreuse, j'ai pour ainsi dire tout donné. J'ai réalisé que l'être humain était devenu mauvais, je n'ai jamais compris le fait de tuer psychologiquement ou physiquement son semblable, pour moi, c'est comme se faire mal à soi-même (...) Je ne peux juste plus continuer, je suis épuisée premièrement, écoeurée, dépitée, horrifiée, tétanisée, concernée et j'en passe, pour décrire le monde dans lequel on évolue et surtout dans lequel on vit à l'heure actuelle" avait-elle posté.

Un message qui a alarmé de nombreux abonnés. Par la suite, on apprenait que la chanteuse avait été secourue à temps par les pompiers et se trouvait à l'hôpital. Les stars du petit écran lui avaient envoyé des messages de soutien dont Sarah Fraisou qui avait été critiquée pour sa réaction, elle qui avait harcelé Aurélie lors du tournage des Anges 8. Quatre jours après avoir tenté de mettre fin à ses jours, Aurélie Preston s'exprime pour la première fois.

"Je vais prendre soin de moi"

C'est dans une story postée sur Instagram que la star a pris la parole. Elle a posté un selfie pour remercier ses abonnés et fans et donner de ses nouvelles. Et elles sont rassurantes. "Merci à tous pour vos messages qui me font chaud au coeur. Je sors de l'hôpital aujourd'hui. Je suis très émue et bouche bée de votre amour et soutien." a-t-elle écrit.