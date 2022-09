"Je meurs" : cette imitation de Milla Jasmine dans Complément d'enquête fait rire les internautes

>> "Tu me pièges !" : furieuse, Magali Berdah exige qu'un journaliste coupe une question sur les placements de produits de son agence <<

"J'arrive pas à savoir c'est qui la vraie Marie Germain là"

Nombreux sont les internautes à avoir kiffé la vidéo ! Il a fait hurler de rire les internautes. Dans les commentaires de la vidéo du post TikTok, on peut notamment lire : "J'arrive pas à savoir c'est qui la vraie Marie Germain là", "Mdr le plus drôle", "Je meurs", "Excellentissime !!!!!", "Les mimiques", "Il l'a trop bien fait", "Ptdr le roi", "Trop fort purée", "Le plus drôle de la plateforme et je pèse mes mots", "Meilleure imitation", "Il m'a régalé", "La grimace c'est pour me tuer", "Mais les détails dans les gestes mais comment il fait wesh", "Mais comment il fait pour avoir tous les vêtements comme ça jusqu'à y'a les froufrous", "Jusqu'au vernis", "Même elle elle rigole quand elle voit ça j'en suis sûre".