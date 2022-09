Complément d'enquête sur les influenceurs censuré et écourté ? Les internautes s'interrogent, la vérité dévoilée

Le droit à l'information a protégé les équipes

Une déclaration attendue, validée par Paul Labrosse, le réalisateur. Interrogé par TVMag sur les retours inquiets des différents intervenants, ce dernier en a profité pour faire un rappel très important : "Après le tournage, une fois qu'ils ont vu que des questions leur plaisaient moins que d'autres et qu'on allait aborder certains sujets qu'ils n'avaient pas envie qu'on aborde, ils ont essayé de se rétracter. Nous avons heureusement, en France, le droit à l'information."

Puis, il l'a ensuite précisé, ce n'est pas parce que Magali Berdah a pu exprimer face caméra qu'elle ne voulait plus voir une séquence avec elle apparaître à l'écran que l'équipe du documentaire était obligée de l'écouter : "Nous sommes dans notre droit à partir du moment où quelqu'un vous autorise à tourner à l'instant T, répond à vos questions et passe plusieurs heures avec vous. (...) Ce n'est pas parce qu'elle nous demande de ne pas diffuser cette séquence que nous sommes obligés de le faire."

Même si certains médias n'ont pas une très bonne réputation, ce n'est pas une raison pour ne plus avoir confiance en la presse et en la rigueur des journalistes. "Beaucoup de gens pensent encore que la presse est juste un organe de communication qu'on peut utiliser, maîtriser et manipuler, a-t-il soufflé. Or, ce n'est pas le cas."

Vous l'aurez compris, même si ce numéro a pu nous laisser sur notre faim, celui-ci a néanmoins été enregistré et monté de façon normale et sans censure. Et qui sait, peut-être que les thèmes qui n'ont pas été abordés cette semaine le seront bientôt dans une autre émission. A suivre.