"Je marche avec un couteau dans mon sac" : se sentant en insécurité en France, cette candidate de télé-réalité avoue être armée

"J'ai la haine de ce pays"

Kim Glow était l'une des candidates phares des Marseillais sur W9 (Les Marseillais à Miami, Les Marseillais à Cancun, Les Marseillais à Rio, Les Marseillais en Thaïlande, Les Marseillais South Africa). Et dans sa story Instagram, la sudiste a révélé avoir été agressée verbalement par deux passantes lors qu'elle était assise dans sa voiture, après avoir fait un peu de shopping dans une parfumerie.

"Je viens de me faire insulter. Regardez-moi ces deux grosses conna**** qui sont parties en courant. Elles viennent de se mettre à ma fenêtre et elles m'ont fait un fuck en m'insultant. Je ne demande rien à personne, mais c'est ça la France" a déclaré celle qui pensait qu'il y avait deux lunes, "en plus, pas des gamines, elles avaient l'air d'avoir la trentaine, pauvres meufs, vous faites pitié".

"Déjà, j'ai des angoisses de marcher en France parce que le monde d'aujourd'hui est dangereux" a précisé Kim Glow qui était complotiste avec le vaccin, trouvant que c'est un "pays de rageux" : "Je suis venue avec ma Smart parce que tu ne peux pas rouler en belle voiture en France parce que les gens sont jaloux", "je suis toute discrète en jogging" et "elles me suivent sur le parking. (...) J'ai la haine de ce pays, je comprends pourquoi tout le monde se casse. Je vis en France, je paye mes impôts, la moindre des choses ça serait d'être en sécurité dans son pays, mais non même pas. C'est devenu scandaleux !".

"Moi je marche ici avec un couteau dans mon sac parce que j'ai peur de me faire agresser"

La Varoise qui a aussi participé aux Anges 9, Les Vacances des Anges 2 ou encore Les Princes de l'amour 6 a même assuré vivre dans la peur. Terrifiée, la candidate de télé-réalité a dévoilé être armée : "Moi je marche ici avec un couteau dans mon sac parce que j'ai peur de me faire agresser. (...) J'espère que jamais de ma vie je m'en servirai. J'espère ne jamais avoir à me défendre. Si un jour je me fais agresser et que c'est la personne ou moi, je veux me laisser une infime chance de pouvoir m'en sortir". "C'est malheureux", "mais moi j'en suis là ! J'ai peur" a-t-elle confié.

Kim Glow a ajouté : "Retour de Thaïlande, premier jour en France et je casse ma diète à cause d'un coup de stress que je viens de vivre", "je leur enverrai la facture de ma lipo". Puis l'influenceuse s'est calmée une fois rentrée chez elle. "J'étais assez contrariée avec ce qui m'est arrivée tout à l'heure et je voulais pas avoir mon coeur rempli de haine", "je suis quand même croyante et je pense pas que le Seigneur voudrait toute cette haine dans mon coeur" a-t-elle expliqué, donc "j'ai pris ma Bible et j'ai prié" et "je leur souhaite qu'elles soient bénies par le saint esprit, remplies de l'amour de Dieu".