"Je l'emm*rde" : critiquée sur son physique, Loana répond à ses haters et à Benoit Dubois

Il y a quelques semaines, Loana avait beaucoup inquiété ses fans suite à des photos d'elle prises à Saint-Tropez. Pour rassurer tout le monde, elle a posté plusieurs vidéos sur son compte Instagram, mais elles n'ont fait qu'augmenter les inquiétudes autour de son état.

Ce samedi 17 septembre 2022, Matthieu Delormeau et ses chroniqueurs de TPMP People sont revenus sur les fameuses vidéos de la gagnante de Loft Story. Benoît Dubois a d'ailleurs expliqué pourquoi elle recevait autant de critiques sur ses dents. "A Dubaï, il y a une société qui lui a proposé de lui payer ses dents (...) elle a fait un premier voyage (...) ils lui ont mis un moulage provisoire", a expliqué le chroniqueur, avant d'ajouter : "Quand ils l'ont rappelée pour qu'elle revienne mettre le définitif, elle n'a jamais repris l'avion et est retournée dans ses travers. C'est pour ça qu'elle a gardé le provisoire. C'est pour ça qu'il n'est pas fixé et qu'il bouge (...) elle n'a pas terminé le travail".

Loana répond aux critiques

Mais ses dents ne sont pas la seule source de critiques sur son physique. Les internautes s'interrogent aussi sur ses yeux. Sur Instagram, celle qui a dévoilé son salaire pour sa participation à Incroyables Transformations, a poussé un coup de gueule et a répondu à ses haters. "Pour répondre à toutes vos questions sur mes yeux et à toutes les publications sur ceux-ci (...) non, je n'ai pas perdu une lentille, non à tout ce que j'ai pu lire... Je vais très bien, j'ai juste les yeux vairons après un choc personnel", explique Loana.

"J'emm*rde Benoit Dubois"