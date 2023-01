"Je fais 43 kg" : insultée pour son poids, Olivia Gayat (Familles nombreuses) s'affiche en bikini pour répondre à la haine

Avant Amandine Pellissard qui a quitté l'émission récemment, la famille Gayat a été la première tribu star de Familles nombreuses la vie en XXL a claqué la porte du programme. Malgré leur départ, les membres de la famille sont toujours très suivis sur les réseaux sociaux. Olivia Gayat, la fille aînée de Soukdavone et Olivier est d'ailleurs devenue influenceuse et elle partage toute sa vie à ses 350 000 abonnés Instagram.

Il y a quelques mois, elle a même parlé de son salaire et expliqué qu'elle hallucinait de ces chiffres fous. "Je dirais entre 10 et 20 000 euros", a-t-elle révélé auprès de Jordan De Luxe, dans Chez Jordan pour Télé Loisirs, avant d'ajouter : "ça dépend des mois, des marques, et là, ça a baissé, parce que l'année dernière, pendant le confinement, c'était un truc de fou. Personnellement, j'ai déjà fait des mois à 40 000 euros pendant 1 ou 2 mois"

Olivia Gayat reçoit de nombreuses critiques sur son poids

"C'est un truc de fou. J'étais stable avant, j'ai toujours mis de l'argent de côté, j'ai toujours su gérer mon argent, mais quand on est rentrés dans ce milieu là, on s'est dit 'mais c'est aberrant'", a-t-elle ensuite reconnu, tout en précisant : "C'est des sommes astronomiques, mais par contre, c'est un vrai travail".

Un vrai travail qui n'a pas que des bons côtés. En effet, après avoir posté une photo d'elle en bikini, la jeune maman a reçu une vague de critiques concernant son physique et plus particulièrement son poids. Ce mardi 24 janvier 2023, elle a affiché quelques messages horribles qu'elle a reçus.

"Une moche anorexique qui se prend pour une resta, obligé on lui remet les idées en place (...) Tu te trouves belle anorexique ? T'as le corps de ta petite soeur (...) Tu fais 20 kilos tu ressemble à du riz pas cuit", "T'es grave cheum", "Anorexique punaise t'as pas honte de te montrer comme ça", "T'as un corps de gamine, la plus petite est plus formée que toi", "Tu es beaucoup trop maigre", "Quelle maigreur", peut-on notamment lire.

"Rien à foutre du regard des autres"

"En 2023.. ON S'AIME, ON S'ASSUME, ON S'AFFIRME. 👸🏽 Peut-être cliché cette première résolution de l'année mais elle est importante. Je n'ai, en toute honnêteté, JAMAIS été complexée par mon corps. Je suis fine, je fais 43kg, c'est ma morphologie je suis comme ça, je ne grossis pas", a-t-elle répondu.