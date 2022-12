"J'aurais pu me tuer" : ce chroniqueur de TPMP avoue une grave erreur de jeunesse qui a failli lui coûter la vie

On ne le répétera jamais assez : quand on boit, il ne faut absolument pas prendre le volant. Selon les chiffres de la sécurité routière, 30% des accidents mortels sont causés par l'alcool et le risque d'être responsable d'un accident mortel est multiplié par 17,8 après avoir consommé des boissons alcoolisées. Dans Appels d'urgence diffusée sur TFX, un reportage à ce sujet a attiré l'attention de Cyril Hanouna.

Dans TPMP, après avoir diffusé un extrait de l'émission, celui qui est surnommé "Baba" par ses fans a demandé à ses chroniqueurs lesquels d'entre eux avait déjà été contrôlés en état d'ivresse par la police. Kelly Vedovelli qui avait demandé à Cyril Hanouna de l'embrasser dans l'émission a tout de suite lâché le nom de Benjamin Castaldi, qui s'est d'abord un peu énervé. Le chroniqueur a assuré qu'il n'avait jamais été contrôlé par la police en étant alcoolisé, mais a avoué avoir déjà conduit en état d'ébriété.

Benjamin Castaldi raconte cette erreur de jeunesse qu'il regrette

Après avoir raconté son caprice fou à l'époque de Secret Story, Benjamin Castaldi a expliqué qu'il avait bien failli se tuer au volant dans sa jeunesse. "Quand j'avais 18 ans, j'ai eu mon permis, je suis parti faire une soirée. J'ai fait la bêtise qu'il ne faut jamais faire. Il ne faut jamais faire ça." a-t-il d'abord confié avant d'expliquer : "J'ai bu de façon horrible, j'ai été malade comme un chien et j'ai pris ma voiture, j'étais sur les quais.".

Complètement bourré à l'époque, Benjamin Castaldi a pu arriver chez lui sain et sauf et sans causer d'accident mais est conscient de son erreur. "J'étais en première à 30 à l'heure, j'aurais pu me tuer. Depuis ce jour-là, sur la tête de tous mes enfants, j'ai fait des conneries dans ma vie, j'ai fait la fête, mais quand je bois, je ne conduis pas." assure-t-il. Une anecdote qui s'est terminée - comme souvent - par une blague de Cyril Hanouna. "La vraie info, c'est que Benjamin ne conduit plus du coup." a lâché le boss de TPMP.