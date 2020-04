‎Insaisissables 3 : Jesse Eisenberg et ses magiciens de retour dans une suite "très spéciale"

Comme de nombreux autres secteurs, le monde du cinéma est fortement impacté par la crise sanitaire actuelle liée au Covid-19, que ce soit avec les tournages à l'arrêt, les salles de cinéma fermées ou encore des sorties repoussées de plusieurs mois. Une crise qui fait perdre beaucoup d'argent et qui devrait motiver les studios à prendre moins de risques dans les années à venir.

Insaisissables 3 au programme

Si vous en avez marre de voir toujours le même genre de films, les mêmes têtes d'affiche et les mêmes franchises à l'écran, ces prochaines années devraient malheureusement vous donner mal à la tête. Après tout, rien de mieux qu'une valeur sûre pour engranger de l'argent et permettre aux studios/producteurs de se refaire une sante. Et ce n'est pas Lionsgate qui nous contredira.

Après avoir officialisé un spin-off de Hunger Games, il vient cette fois-ci d'annoncer la production d'un troisième film Insaisissables, cette saga portée par Jesse Eisenberg qui nous plonge dans un univers à la Ocean's Eleven avec une pointe de magie à l'intérieur.

Vent de fraîcheur dans la franchise ?

Aucun détail sur l'histoire n'est encore connu, mais on sait déjà que c'est le scénariste Eric Warren Singer (American Bluff) qui a été choisi pour l'écrire. Un choix prometteur sur le papier, qui fait déjà le bonheur de Nathan Kahane (président de Lionsgate) : "La franchise Insaisissables s'est construite avec l'idée de constamment surprendre et interroger le public. Mais tous les grands magiciens le savent, vous ne pouvez pas refaire toujours les mêmes numéros. Et Eric et son équipe d'illusionnistes ont quelque chose de très spécial dans leur manche pour ce nouveau film".

Du côté du casting, aucune confirmation officielle là encore, mais Nathan Kahane a néanmoins déclaré, "Eric est venu nous voir avec une excellente idée qui va amener la mythologie de la saga et pousser nos 4 cavaliers vers un tout nouveau niveau avec notre casting principal et de nouveaux héros". Traduction : Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Lizzy Caplan et Dave Franco devraient tous être de retour.