"Il est en train de se chier dessus" : Nicolo dévoile les coulisses du shooting des Apprentis aventuriers 6 et révèle pourquoi les candidats sont "tous moches"

La saison des Apprentis aventuriers 6 débarque le 13 février 2023 sur W9. Les internautes ont hâte de découvrir cette nouvelle édition au casting qui a hypé tous les fans de télé-réalité. En effet, la prod a décidé d'innover et de mettre au défi plusieurs candidats que nous n'avons pas l'habitude de voir. On retrouvera : Paul-André et Hilona, Antonin Portal et Barbara Morel, Romane et Anthony Matéo, Amélie Neten et son meilleur ami Romain, Maxime et Valerya, Fanny Salvat et Jessica Errero, Charlotte et son frère Stefan, Aya et Nicolas des Motivés, Jennyfer et Fabrice ainsi que Nicolo et Victoria Méhault, qui viennent de rompre.

Vivi et Nicolo détestent leurs portraits pour Les Apprentis aventuriers 6

Ce mardi 24 janvier 2023, la chaîne a dévoilé les photos promo de cette nouvelle saison et on ne peut pas dire que les candidats soient à leur avantage. Victoria Méhault a d'ailleurs poussé un coup de gueule plein d'humour sur Instagram à ce sujet. "Déjà, devoir poster une photo avec mon ex pour la promo du programme, je kiffe pas le moment, mais bon, je me dis 'allez Vivi, c le job' MAIS CHOISIR la SEULE photo où je LOUCHE ??????? W9 svp, à chaque fois, c'est pareil ! J'ai déjà perdu ma confiance en moi et ma dignité, mais à force là, je vais perdre mon travail 😭😭😭 Du coup, tout ça pour vous dire qu'à partir du lundi 13 Février à 18h50 vous pourrez me voir dans cet état en train de lutter pour ma vie ☠️😭", a-t-elle écrit.

Nicolo, son désormais ex, n'est pas content non plus du résultat du shooting et a décidé d'en balancer les coulisses sur TikTok. "Je vais vous révéler quelque chose que vous ne pensiez pas. Vous voyez les photos portraits, regardez ma tête et celle de tout le monde, il y a un problème. On est tous moches", commence-t-il.

"C'est la tête de quelqu'un qui attend d'aller aux toilettes"