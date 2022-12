Bastos provoque Nicolo après avoir "pécho" Victoria Mehault

C'est la guerre entre Victoria Mehault et Nicolo. Après avoir été grillée en train d'embrasser son ex, Bastos, la candidate des Marseillais a révélé leur rupture sur les réseaux sociaux. "Je ne suis pas du tout en couple avec Bastien. J'ai juste embrassé mon ex parce qu'on avait un peu trop bu. Je ne suis plus avec mon mec, donc je n'ai rien fait de condamnable. Maintenant, si le timing ne vous plait pas... Je m'excuse auprès de Nicolo parce que je ne voulais pas que ce soit affiché publiquement", a-t-elle expliqué, avant d'ajouter : "Avec Nicolo, ça fait un moment que j'ai digéré la rupture. Ça va mieux entre guillemets. Il s'est passé des dingueries avant les Apprentis que je n'arrive pas à digérer".

Vivi et Nicolo se font la guerre sur les réseaux

Sauf que l'Italien n'est pas d'accord avec la version de sa désormais ex : "Je ne sais pas quoi dire... Je viens d'apprendre que je n'étais plus en couple depuis un moment. Je n'étais pas au courant... Merci pour les news", a regretté celui qui s'est moqué d'une recette de Manon Marsault.

Vivi Superstar l'a ensuite accusé de vouloir se faire passer pour la "victime", et Nicolo lui a encore répondu en balançant des messages qu'ils se sont échangés. "Il y avait des incompréhensions, on était en froid. Mais être en froid avec son mec, ça ne veut pas dire être célibataire. Du coup, la vraie rupture, c'était quelques heures avant ses galoches dans les chi*ttes, en public, dans un hôtel. Je n'ai pas non plus apprécié le fait de mettre le doute sur mon comportement", a-t-il notamment déclaré, très touché.

Bastos en rajoute une couche

Bastos, qui serait donc la raison principale de cette séparation, a préféré resté éloigné de cette histoire, préférant faire la promo de ses vidéos Youtube sur les réseaux. Mais, le candidat qui n'a pas la langue de sa poche a finalement décidé d'ajouter son grain de sel en provoquant Nicolo au passage.