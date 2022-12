"Quelques heures avant ses galoches dans les ch*ottes..." : Nicolo affiche Victoria Mehault après leur rupture et balance des messages

Rien ne va plus entre Victoria et Nicolo ! Tout avait pourtant commencé comme un conte de fée entre les deux et "Vivi Superstar" était persuadée d'avoir trouvé son prince charmant dans Les Cinquante. Ils ont ensuite participé à la nouvelle version des Marseillais vs Le Reste du Monde, Le Cross, où Nicolo est passé de prince à roi en réalisant le coup de maître d'éliminer Nikola Lozina et de prendre sa place de chef du RDM. Tout allait donc pour le mieux pour le couple, jusqu'au moment de partir sur le tournage des Apprentis aventuriers 6. C'est là que tout se serait gâté.

Victoria et Nicolo se clashent en story

Si on pensait qu'ils vivaient des jours heureux, on a récemment eu la surprise d'apprendre leur rupture, et Vivi a même été grillée en train d'embrasser son ex, Bastos ! "Je ne suis pas du tout en couple avec Bastien. J'ai juste embrassé mon ex parce qu'on avait un peu trop bu. Je ne suis plus avec mon mec, donc je n'ai rien fait de condamnable. Maintenant, si le timing ne vous plait pas... Je m'excuse auprès de Nicolo parce que je ne voulais pas que ce soit affiché publiquement", s'est-elle justifiée, avant d'ajouter : "Avec Nicolo, ça fait un moment que j'ai digéré la rupture. Ça va mieux entre guillemets. Il s'est passé des dingueries avant les Apprentis que je n'arrive pas à digérer".

Mais Nicolo ne semble pas d'accord avec ce discours. "Je ne sais pas quoi dire... Je viens d'apprendre que je n'étais plus en couple depuis un moment. Je n'étais pas au courant... Merci pour les news", a regretté celui qui s'est moqué d'une recette de Manon Marsault.

"Je me considérais comme célibataire"

Victoria Mehault a donc de nouveau pris la parole :"Moi aussi j'apprends qu'apparemment, je n'étais pas célibataire. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Si Nicolo n'a pas compris le truc ou s'il se place en victime de la situation, peu importe (...) Ça faisait cinq jours qu'il ne répondait plus à mes messages (...) Avant-hier, il m'a envoyé un message où il a terminé par 'bonne continuation'. J'ai répondu 'bonne continuation à toi aussi'. Quand on se dit ça après ne pas s'être parlé pendant une semaine, ça ne veut pas dire bon Noël. Ça veut dire que c'est fini. (...) Je me considérais comme célibataire, je n'ai pas fait quelque chose de malade", a-t-elle déclaré.

En colère contre Vivi, Nicolo balance des messages privés

Mais Nicolo l'a encore contredite et a même balancé leur conversation Whatsapp ! "Je vais vous donner quelques détails, comme ça vous allez bien comprendre la situation". Il explique qu'il n'est pas d'accord quand Vivi dit qu'elle était célibataire "depuis un moment". "C'est vrai que moi je lui ai envoyé un message avec 'bonne continuation' samedi, quand j'ai appris qu'elle allait enregistrer un clip avec Bastos. Au téléphone la veille, elle ne me l'avait pas dit", révèle-t-il ensuite, avant de balancer leur conversation Whatsapp.