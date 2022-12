Julien Bert et Mélanie Dédigama en flirt : ça ne plaît pas à Bastos, elle le calme direct

Par Mathis Ferrut Journaliste people, télé, télé-réalité Passionné par le monde des médias depuis son plus jeune age, la télévision n’a aucun secret pour lui. Loft Story, Star Academy, Secret Story, les Ch’tis, les Marseillais… Il est une véritable encyclopédie de la télé-réalité. Il est aussi un fan de sport (particulièrement de football et du Paris Saint-Germain) et de musique. Il écoute de tout et ses playlists en surprennent plus d’un !

Depuis l'aventure Les Cinquante sur W9, Julien Bert et Mélanie Dedigama se montrent de plus en plus proches. D'après certains blogueurs, ils seraient en couple, mais voudraient attendre un peu avant d'officialiser. Bastos, ex de la jeune maman et ami de Julien, a réagi à ce possible couple en story Instagram. Mélanie lui a répondu et on peut dire qu'elle n'y est pas allée de main morte...