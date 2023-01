"A chaque fois, c'est pareil" : Victoria Méhault défonce sa photo promo pour Les Apprentis aventuriers 6 avec Nicolo, elle déteste sa tête !

Alors que Le Cross touche à sa fin, Les Apprentis aventuriers 6 vont bientôt débarquer sur W9. En effet, dès le 13 février 2023, on va pouvoir suivre les galères des candidats sur leur plage aux Philippines. Et le casting, qui a hypé tout le monde, promet de grands moments ! On retrouvera notamment : Paul-André et Hilona, Antonin Portal et Barbara Morel, Amélie Neten et son meilleur ami Romain, Maxime et Valerya, Fanny Salvat et Jessica Errero, Charlotte et son frère Stefan, Aya et Nicolas des Motivés, Jennyfer et Fabrice et Romane et Anthony Matéo, qui se viennent de se séparer.

Une saison qui s'annonce riche en émotions

Parmi les apprentis aventuriers, on peut également noter la présence de Nicolo et Victoria Méhault. Les deux candidats sont tombés amoureux dans Les Cinquante et sont restés plusieurs mois ensemble. Ils ont participé au Cross et à cette saison des Apprentis aventuriers 6 en couple, mais ils ont malheureusement rompu peu de temps après être rentrés des Philippines. Depuis, ils se font la guerre sur les réseaux sociaux, mais ont quand même dû poster la même photo promo, sur laquelle ils apparaissent ensemble, sur leurs comptes Instagram. Un post qu'ils auraient visiblement préféré éviter.

"À chaque fois, c'est pareil !"

"Déjà, devoir poster une photo avec mon ex pour la promo du programme, je kiffe pas le moment, mais bon, je me dis 'allez Vivi, c le job' MAIS CHOISIR la SEULE photo où je LOUCHE ??????? W9 svp, à chaque fois, c'est pareil ! J'ai déjà perdu ma confiance en moi et ma dignité, mais à force là, je vais perdre mon travail 😭😭😭 Du coup, tout ça pour vous dire qu'à partir du lundi 13 Février à 18h50 vous pourrez me voir dans cet état en train de lutter pour ma vie ☠️😭", a écrit celle qui a pécho son ex Bastos peu après sa rupture.