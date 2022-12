Nicolo et Victoria séparés ? Un blogueur sort des preuves

Dans les émissions de télé-réalité, des histoires commencent... et se terminent. En août 2022, on découvrait que Nicolo avait retrouvé le sourire après sa rupture avec Virginie. L'italien qui a clashé Manon Marsault sur une recette de cuisine s'est rapproché de Victoria Mehault alias Vivi sur le tournage des Cinquante. Les deux candidats ont ensuite confirmé leur relation. C'est en amoureux qu'ils ont participé au Cross puis se sont envolés pour le tournage des Apprentis aventuriers 6 (découvrez les noms des candidats qui seront au casting). Sauf que si on en croit les rumeurs, cette belle histoire serait terminée.

Fin du couple Nicolo / Victoria ?

C'est le compte Insta spécialisé SkyressTVR qui laisse entendre que le couple Nicolo / Victoria serait de l'histoire ancienne. "Depuis qu'ils sont rentrés des Apprentis aventuriers, ils ne se montrent plus ensemble sur les réseaux. Elle reproduit exactement la même attitude que quand elle était avec Bastos." écrit l'influenceur télé-réalité dans une story. Il ajoute aussi que Nicolo a récemment posté une story qui laisse penser à une possible séparation. "Nicolo est à Milan depuis quelques temps et hier il a fait une story en disant qu'il était en train de vivre des moments très difficiles." rappele-t-il.

Pour SkyressTVR pas de doute : Nicolo et Victoria "auraient mis un terme à leur couple". Mais le spécialiste de la télé-réalité se veut rassurant. "Je pense que ça peut se remettre à nouveau ensemble. Ils s'aiment énormément" Quant aux raisons de cette possible séparation ? Il s'agirait d'"histoires de jalousie" précise-t-il. En effet, Vivi aurait revu son ex Bastos, ce qui pourrait avoir causé des tensions.