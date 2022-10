"Il est beau !" : Après Bastos et Kevin Guedj, Belle a un gros crush sur un candidat des Cinquante

Celle qui est dans La Bataille des Clans s'est filmée au restaurant avec une amie, et a posté la vidéo dans sa story Instagram. "On débat avec ma copine parce qu'elle trouve que Julien Bert n'est pas beau" explique Belle. "Il est pas beau. Il est pas beau" assure sa pote, mais Belle rétorque : "Mais si !" "Mais pourquoi ? Mais bien sûr que oui", pendant que sa copine répète en fond "Il n'est pas beau".

Et Belle précise : "Le mec que tu trouves beau, Giovanni, lui, il est en couple mais même s'il n'était pas en couple, je le trouve pas beau. Mais Julien, il est beau". "Il est moche" lui répond sa copine, avant que Belle continue de dire : "Non, il est beau !".

"C'est encore un pique envers Carla", "Elle essaye de rentrer chez W9 mdrrrrrrrr"... Les internautes la clashent

Julien Bert qui a beaucoup dragué dans Les Cinquante (Mélanie Dedigama, Océane El Himer, Cynthia...) va-t-il voir la story de Belle Longwell ? Et surtout, est-il intéressé ? En tout cas, la vidéo de Belle qui a été relayée par So Life Gossip sur Insta a reçu de nombreux commentaires. Et les internautes clashent la candidate.

Selon certains, Belle aurait dit que Julien est beau pour encore être derrière Carla Moreau (qui était sortie avec lui) : "C'est encore un pique envers Carla. Plein de gens ont mentionné Julien Bert en disant qu'ils formaient un beau couple quand ils étaient ensemble sous le post de Carla", "Elle veut la vie de Carla elle. Jalousie de ouf".

Pour d'autres en revanche, ce serait simplement pour créer un nouveau buzz et tenter de faire une autre émission de télé sur W9 cette fois et non TFX : "Elle essaye de rentrer chez W9 mdrrrrrrrr", "Elle est loin d'être droite cette fille et surtout prête à tout pour la notoriété et le fric", "Elle cherche pas l'amour c'te meuf ! Elle cherche le buzz", "J'espère qu'il sera assez intelligent pour ne pas être votre prochaine cible".