"Franchement minable" : après la mort de la reine, ce tweet d'un chanteur français passe très mal

"Limite, très limite", "Problématique ce tweet", "J'espère un piratage de compte... franchement minable"... Les twittos choqués

Après le fail d'Océane El Himer sur la reine ou encore l'hommage minable de Sarah Fraisou à la reine, c'est le tweet d'Eddy de Pretto qui a beaucoup fait parler sur les réseaux. Dans les commentaires sur Twitter, on peut lire le choc des twittos : "Les gens veulent surtout faire des histoires là où y'en a pas lieu d'en avoir", "Cette fois ci je ne vais pas liker ton commentaire Eddy car il me parait un peu 'too much' au regard du deuil mondialisé de la Queen", "Bah alors Eddy, c'est quoi ce tweet ?", "Quelle maladresse, tu nous as habitué à mieux. Petite déception !", "Misogyne comme phrase. (...) En quoi elle serait contente que la grand-mère que son mari adorait meure", "On ne devrait jamais se réjouir de la mort d'une personne", "Limite, très limite !!", "Problématique ce tweet", "J'espère un piratage de compte... franchement minable", "Quelle malveillance !".

C'est ce qu'on appelle une blague visiblement ratée.