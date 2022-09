"Je suis pas prête", "C'est impossible"... L'état de santé d'Elizabeth II crée la panique sur Twitter entre blagues déplacées et vrai moment d'histoire

La reine Elizabeth II dans un état de santé préoccupant, Twitter en panique

Ce 8 septembre 2022, un communiqué de Buckingham Palace a annoncé que la reine Elizabeth II est au plus mal : "Après un nouvel examen ce matin, les médecins de la reine sont préoccupés pour la santé de Sa Majesté et ont exigé qu'elle reste sous surveillance médicale". La famille royale britannique s'est donc rendue au chevet de la reine d'Angleterre, au château de Balmoral (Ecosse). Le prince Charles, sa femme Camilla, la princesse Anne, le duc Andrew, le comte Edward, le prince William, le prince Harry et Meghan Markle sont auprès de la monarque. Seule Kate Middleton est absente au chevet de la reine anglaise.

Du coup, c'est la panique sur Twitter ! De nombreux internautes imaginent déjà la mort de la reine d'Angleterre, âgée de 96 ans. Plusieurs twittos font de nombreuses blagues, d'où les noms de "Diana" et "Michel Drucker" en TT. De nombreux faux comptes tentent d'ailleurs de piéger tout le monde avec de fausses annonces. Tandis que les vraies (la BBC accessible pour le monde entier, les journalistes tous habillés en noir...) laissent craindre le pire. Et forcément, beaucoup se sentent attristés et savent que si son décès est annoncé, ce sera une page de l'Histoire qui se tourne.

"Elizabeth II, c'est un tel symbole, je pense qu'on a pas idée des répercussions après de sa mort sur le monde", "Une énorme page d'Histoire va se tourner violemment", "Bloquée sur Twitter à scroller les tweets sur Elizabeth II" ou encore "Elle a connu 15 premiers ministres, à commencer par Churchill. 70 ans de règne. Du jamais vu. Elle semblait éternelle" ont-ils commenté sur Twitter.