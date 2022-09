Elizabeth II : ces deux privilèges insoupçonnés et méconnus de la reine

Aura-t-on droit à une triste nouvelle sous peu ? Un peu plus d'un an après le décès de son mari le Prince Philip, l'état de santé de la reine Elizabeth II préoccupe les Britanniques mais aussi le monde entier. Ce jeudi 8 septembre 2022, Buckingham Palace a publié un communiqué, précisant que les médecins sont "préoccupés" par l'état de santé de la souveraine qui réside actuellement à Balmoral, en Ecosse. Après cette annonce, de nombreux membres de la famille royale dont le Prince Charles et ses trois autres enfants mais aussi le Prince William, le Prince Harry et Meghan Markle se sont rendus à son chevet, laissant craindre le pire.

Couronnée le 2 juin 1953, la reine Elisabeth est actuellement le souverain britannique ayant régné le plus longtemps. Durant son règne, elle a pu profiter de certains avantages. Mais connaissez-vous ces deux privilèges ?

La reine n'a pas son permis et n'a pas non plus de passeport

La reine Elizabeth n'a jamais connu le bonheur des séances de révision du code de la route ou bien des heures de conduite : elle n'a même pas son permis de conduire. Mais cela ne l'empêche pas de s'installer derrière le volant : elle est la seule personne de son royaume à avoir le droit de conduire sans permis. Malgré son statut, la reine n'est pas du genre à se faire conduire à tout moment : dans le passé, elle a été photographiée plusieurs fois au volant.

Encore plus surprenant, Elizabeth II peut voyager partout... mais n'a pas de passeport, ni aucune forme d'identification. C'est d'ailleurs la seule personne au monde à ne pas avoir de papiers d'identité !

Mais alors, pourquoi la reine a-t-elle ces avantages ? La raison est simple comme l'explique le site de la famille royale : "Puisqu'un passeport britannique est délivré au nom de sa Majesté, il est inutile qu'elle en ait un". Idem pour le permis !