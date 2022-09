Le fail de l'année : cette candidate de télé-réalité publie une photo de Brigitte Macron pour rendre hommage à la reine Elizabeth II

Ce jeudi 8 septembre 2022, la presse annonçait le décès d'Elizabeth II après 70 ans de règne. La reine d'Angleterre s'est éteinte dans son château de Balmoral, en Ecosse, entourée de ses proches dont le nouveau roi, Charles III et son épouse, la reine consort Camilla. Évidemment, cette annonce a ému de nombreux internautes qui ont rendu hommage à la souveraine. L'occasion aussi pour certains de nous faire des fails monumentaux sur les réseaux.

Quand Océane El Himer confond Elizabeth II et Brigitte Macron

Océane El Himer s'est illustrée dans cette catégorie et franchement, c'est à la fois drôle et déprimant. En story sur Instagram, la candidate des Cinquante vue aussi Les Princes et les Princesses de l'amour et dans Les Marseillais a posté une image en noir et blanc où l'on peut voir Brigitte Macron, la femme du président Emmanuel Macron, avec le texte "RIP 1926-2022" (soit les dates de naissance et de mort de la reine Elizabeth II).