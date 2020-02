Selena Gomez dévoile une chanson inédite, "Feel Me" 🎶

Ça fait plus de 4 ans que Selena Gomez n'a pas sorti d'un album, le dernier, "Revival", remonte à octobre 2015 ! La chanteuse a traversé plusieurs années difficile entre sa dépression, son lupus, sa rupture avec Justin Bieber ou encore sa greffe d'un rein : elle a d'ailleurs été internée en hôpital psychiatrique. En bref, l'interprète de Bad Liar avait besoin de s'éloigner de la scène musicale pour se concentrer sur sa santé physique et psychologique. Aujourd'hui, elle va beaucoup mieux !

Selena Gomez de retour avec Feel Me

Selena Gomez a d'ailleurs fait son grand retour au mois de janvier avec la sortie de son troisième album "Rare", porté par les singles Lose You To Love Me, Look At Her Now et Rare et composé de feats avec Kid Cudi et 6LACK. Elle y parle aussi beaucoup de Justin Bieber et semble avoir encore des choses à dire sur lui.

Pour preuve, l'ancienne star de Disney Channel vient de dévoiler une chanson inédite, Feel Me, dans laquelle elle s'adresse à l'un de ses ex qu'elle n'arrive pas à oublier : "No one loves you like I love you, never cheated, never lied (...) Every time your lips touch another / I want you to feel me, I want you to feel me / Every time you dance with somebody / I want you to feel me, I want you to feel me." S'adresse-t-elle au mari de Hailey Baldwin ?

"Vous avez demandé, j'ai entendu"

En tout cas, Feel Me ne date pas d'aujourd'hui puisque Selena Gomez l'a déjà chantée lors de sa dernière tournée : "Lors de mon Revival Tour, je vous ai présenté cette chanson et depuis, vous n'avez pas arrêté d'en parler. Vous avez demandé, j'ai entendu", a-t-elle posté sur Instagram.