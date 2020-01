Selena Gomez envoûtante et magique dans le clip de "Rare"

Les fans de Selena Gomez ont été patients mais ils sont enfin récompensés. En août 2016, la chanteuse interrompait sa tournée à cause d'anxiété et de dépression. Elle a par la suite pris une longue pose pour se reposer avant de participer à quelques featurings, comme sur Taki Taki, de DJ Snake. C'est finalement cinq ans après la sortie de son précédent album, "Revival", que la star est de retour avec son album "Rare", qui évoquerait encore sa relation passée avec Justin Bieber. Selena Gomez a déjà dévoilé les clips de Lose You To Love Me et Look at Her Now.

Selena Gomez est magique dans son nouveau clip

Pour son clip, Selena Gomez a misé sur la nature avec des images sombres mais pleines de couleurs. La chanteuse semble manier la magie, comme pour prouver qu'elle est bien "rare" et donc spéciale. Dans Rare, elle évoque une relation amoureuse qui prend l'eau et une personne qui ne se sent pas appréciée. "Saw us getting older / Burnin' toast in the toaster / My ambitions were too high" et " "I know I'm special / And I'll bet there's somedy else out there / To tell me I'm rare / To make me feel rare" chante la star. Le clip a été réalisé par Alex Lee et Kyle Wightman, alias BRTHR, qui ont mis en scènes les clips Butterfly Effect de Travis Scott, In the Night de The Weeknd ou encore Breaking Up de Charli XCX.

Rare, un titre qui lui correspond

Dans une interview donnée à Spotify, Selena Gomez s'est confiée sur le choix du titre de son album (et de ce nouveau single), "Rare". Un mot qui, selon elle, lui correspond plutôt bien. "J'ai trouvé que c'était moi. J'ai eu beaucoup de problèmes avec l'estime de soi, j'ai toujours du mal à avoir confiance en moi, c'est une chose sur laquelle je devrai toujours travailler. Rare m'a permis de me sentir super bien. (...) Ce mot était important pour moi, dès que je l'ai entendu, j'ai dit : 'C'est le titre de l'album' (...) S'il y a bien une chose que je peux faire pour les femmes et pour les hommes aussi, c'est de leur dire qu'ils sont appréciés, qu'ils sont rares, qu'ils sont importants. C'est ça que ça signifie pour moi".