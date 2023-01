"Faut aller se faire foutre" : cet anime débarqué sur Netflix pique les yeux des fans du manga

"J'ai commencé Valkyrie Apocalypse. La question que je me pose c'est... Il est ou le budget de l'animation ?", "A tous ceux qui ont regardé l'anime de Valkyrie Apocalypse sans s'intéresser au manga je me dois de vous prévenir que l'oeuvre n'a pas été correctement respectée notamment à cause de l'animation médiocre. Lisez le manga et gardez l'animé comme complément Voici mon conseil", "Non pourquoi Valkyrie Apocalypse !!! Nonnn pas de la 3D en animation.... Merde quoi dans la S1 y'en avait pas et là en plus y'a beaucoup trop de plan fixe de petites animations !! C'est horrible 😭😭 pourquoi pourquoi !!!", "Je regarde en ce moment Valkyrie Apocalypse. J'aime vraiment beaucoup, surtout l'absurdité des combats. Mais par contre, l'animation quoi.. Ça gâche tout", "Franchement, valkyrie apocalypse, l'animation et le scénario laissent à désirer", "Je critique quasi jamais l'animation, mais là faut aller se faire Foutre. J'ai meme pas lu le manga pour sentir que ils ont detruit le combat de Jack et de Shiva. Le seul bon point de l'anime sont les plans Fixe..."

Netflix va-t-il écouter les plaintes des fans pour la saison 3 ? Affaire à suivre...