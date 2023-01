La voix de Luffy va-t-elle changer dans l'anime One Piece ? L'actrice Mayumi Tanaka (68 ans) parle de son avenir

Bientôt la fin pour l'anime One Piece ?

A en croire Eiichiro Oda, l'arc final de One Piece est actuellement entamé. De fait, le manga - qui a débuté en 1997 dans le Weekly Shonen Jump, pourrait prendre fin au Japon d'ici 3 à 4 ans. La conclusion d'une aventure qui intrigue autant qu'elle est redoutée des fans, et qui ouvre la porte à un autre mystère : quid de l'anime ?

Lancé en 1999 par la Toei Animation, la série - disponible en France sur la plateforme ADN, n'a jamais été aussi proche de l'oeuvre originale. Or, on le sait, quand les créateurs se rapprochent un peu trop du travail d'Eiichiro Oda, ils n'hésitent jamais à imaginer des histoires inédites (des fillers) pour surfer sur son succès tout en gagnant un peu de temps afin de permettre au mangaka d'avancer et ne jamais être à court de matériel.

Malgré tout, avec un rythme de diffusion quasiment équivalent à celui de la publication, on peut légitimement penser que l'anime One Piece est donc lui aussi destiné à prendre fin d'ici trois à quatre ans. Oui, mais ça, c'est simplement en théorie. Dans les faits, c'est sans compter sur la motivation des acteurs qui font vivre ce projet emblématique depuis des années.

Mayumi Tanaka prête à continuer la série pendant longtemps

Cette semaine, Mayumi Tanaka - la célèbre voix japonaise de Luffy, a profité d'un événement avec les fans pour célébrer son 68ème anniversaire. Un âge avancé pour l'actrice ? Certes, mais qui est loin de la convaincre de partir à la retraite. Interrogée sur sa motivation du moment, la doubleuse du Chapeau de Paille a tout simplement déclaré : "Je pense que je peux encore assurer pendant les dix prochaines années !" Une façon de dire aux producteurs qu'ils pourront compter sur elle jusqu'au bout et qu'ils ont carte blanche pour imaginer tous les fillers et films qu'ils veulent. Oui, elle est prête à poursuivre l'anime le plus longtemps possible.

Une confession qui devrait rassurer de nombreux fans tant sa voix est inimitable / irremplaçable, et qui est loin d'être anodine. Cela faisait effectivement quelques mois que la crainte de voir la comédienne s'arrêter en cours de route était au coeur de toutes les discussions.

Une confession rassurante pour les fans de Luffy

A l'été 2022, Mayumi Tanaka avait profité d'une interview pour sous-entendre qu'elle commençait à sentir peser le poids des années et à penser à son avenir en dehors de l'industrie, probablement fatiguée par ce rôle physique et demandeur en énergie, mais aussi par sa longue carrière. "J'ai pu doubler énormément de jeunes personnages masculins durant mon parcours et je veux conclure mon travail dans cette industrie avec Luffy", avait-elle notamment révélé, sans préciser si elle comptait tout de même aller au bout du projet.

Or, on s'en souvient, elle s'était montrée étonnamment pessimiste sur son avenir en 2019. A cette époque, elle avait elle-même ouvert la voie à son propre remplacement, la faute à une histoire dont elle ne voyait pas le bout : "Je ne serai peut-être plus de ce monde quand One Piece se terminera. J'espère que, si cela venait à arriver, les fans de la franchise accepteront la personne que j'ai désignée pour prendre ma suite."

Aussi, c'est peu dire qu'entendre Mayumi Tanaka assurer aujourd'hui qu'elle se sent d'attaque pour dix nouvelles saisons d'aventures a de quoi faire souffler les fans et nous promettre quelques années épiques supplémentaires.