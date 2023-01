"Oh oui, elles sont effectivement liées..." : Eiichiro Oda confirme une théorie importante dans le manga One Piece

Ce n'est pas un secret, Eiichiro Oda l'a confirmé, la fin de One Piece approche. On vous rassure, le mangaka devrait encore poursuivre les aventures de Luffy pendant trois années (au minimum), mais il met progressivement en place la conclusion de sa formidable histoire. Et alors qu'il a déjà promis que la fin du manga répondra à tous les mystères possibles, il profite également de son temps libre pour réagir à quelques interrogations supplémentaires du côté des fans.

A cet effet, il a récemment participé à une session de questions/réponses organisée sur le site de Shonen Jump. L'occasion pour lui de découvrir à nouveau la passion du public pour son oeuvre, mais également de réagir à l'une des plus grandes théories des fans. Ca ne vous aura pas échappé, l'univers de One Piece est notamment marqué par un système de primes adossées aux avis de recherches autour de plusieurs pirates. Or, certains montants sont parfois très étonnants au regard de la puissance que peuvent en réalité dégager les personnages concernés.

