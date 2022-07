One Piece : Eiichiro Oda promet des réponses à toutes les questions avant la fin, "Je vais dessiner tous les mystères cachés"

Après un long mois de pause nécessaire afin de permettre à Eiichiro Oda de gérer au mieux les ultimes préparatifs pour son histoire alors que son agenda s'annonce extrêmement chargé cet été, la publication de One Piece reprendra le 25 juillet prochain au japon à travers le Weekly Shonen Jump n°34.

Eiichiro Oda excité par la fin de One Piece

Un retour très attendu des fans (même si en réalité le chapitre 1054 est déjà disponible), mais également par le mangaka, visiblement soulagé de pouvoir de nouveau partager la suite des aventures de Luffy. Et alors que son oeuvre débutée en 1997 approche enfin de son arc final, Eiichiro Oda a profité d'un communiqué pour exprimer sa nostalgie et son excitation à l'idée de voir son manga se rapprocher de sa conclusion.

"Quand j'étais encore enfant, j'avais cette pensée : 'J'espère que j'arriverai à écrire un manga dont la fin sera la partie la plus excitante. Je me demande si je serai à la hauteur !'", a-t-il dans un premier temps contextualisé. Puis, il l'a ajouté avec bonheur et fierté, "Maintenant, nous en avons presque terminé avec l'Arc au pays de Wano et tout le travail préparatif est prêt."

Le mangaka promet des réponses à toutes les questions

Le papa de Zoro, Shanks & Cie l'a ensuite rappelé avec humour, "Cela m'a pris 25 ans pour en arriver là, haha", mais il ne regrette rien. Au contraire, si l'on se fie à ses propos, c'est tout son travail réalisé en amont qui va lui permettre de mettre en scène la partie la plus importante et la plus immanquable de cette histoire : "Mais ce n'est pas grave si vous ne commencez à lire qu'à partir d'ici. Car à partir de maintenant, ça va être ONE PIECE !"

Oui, Eiichiro Oda l'a promis, la suite et fin de One Piece comblera de joie tous les fans, tant celle-ci sera destinée à apporter les nombreuses réponses aux questions posées toutes ces années : "Je vais dessiner tous les mystères laissés dans ce monde que j'avais cachés jusqu'à présent. Ca va être très intéressant. Attachez votre ceinture. Merci à tous, j'espère que vous resterez à mes côtés encore un petit moment."

Les nombreuses théories vont progressivement être confirmées ou explosées, et on a hâte de découvrir ça.