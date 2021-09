One Piece surcoté ? Top 6 des trucs les plus chiants dans l'anime

Trop d'arrêts sur images

Faire un anime, ça coûte cher et ça demande du temps. Pas de chances pour les créateurs de One Piece, étant donné qu'ils doivent fournir un épisode par semaine toute l'année, ils subissent un budget restreint et n'ont absolument pas le luxe de préparer longuement ce qu'ils doivent animer. Résultat ? On ne compte plus le nombre de plans totalement figés et inutiles sur le ciel ou des personnages qui se regardent, où seuls des dialogues se font entendre. Bah oui, c'est économique et rapide à faire. Et on est gentil, on ne parle même pas des scènes réutilisées avec l'effet miroir...

Plus frustrant encore, les créateurs ne peuvent également pas s'empêcher de faire des gros plans (fixes) sur chacun des membres de l'équipage dès qu'une surprise (bonne ou mauvaise) apparait à l'écran. De quoi leur permettre de gratter facilement 30/45 secondes à chaque fois et plomber le rythme de l'intrigue. Ce n'est plus un anime mais un Powerpoint par instant... Or, seul l'anime La voie du tablier maîtrise le concept !