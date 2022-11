One Punch Man saison 3 : l'anime enfin de retour ? Une vidéo absolument folle enflamme les fans

Ce n'est pas tous les jours facile d'être fan de One Punch Man. Alors que le rythme de l'histoire de ONE et Yûsuke Murata n'est déjà pas le plus régulier, son adaptation en anime est encore pire. Et pour cause, là où TV Tokyo (Japon) a diffusé le dernier épisode de la saison 2 le 2 juillet 2019, il a fallu attendre le 18 août 2022 pour avoir ENFIN le droit à l'officialisation d'une saison 3 ! Autrement dit, il faudra désormais encore attendre jusqu'à mi-2023 (au mieux) pour découvrir la suite des aventures de Saitama.

Une attente tellement interminable qu'elle est à deux doigts de faire passer les fans de Hunter x Hunter pour des chanceux, et qui a motivé certaines personnes à réagir. Comme on peut aujourd'hui le découvrir sur YouTube, de talentueux fans - saoulés par un tel retard de production et en manque d'épisodes inédits, ont en effet décidé d'animer à leur façon la suite de l'arc Monster Association.

One Punch Man de retour grâce à un travail fou des fans

Résultat ? A l'instar du récent court-métrage autour de Dragon Ball Z qui mettait en scène une nouvelle transformation de Goku, cette vidéo est absolument incroyable. Portée par une animation totalement originale mélangeant à la perfection 2D et CGI et d'une réalisation aussi dynamique qu'inventive, cette vidéo d'une minute trente se révèle être un vrai kiff visuel et sonore.

Le genre de claque qui fait du bien, notamment après l'horrible déception de la saison 2 qui était à la fois générique, bâclée et pas du tout à la hauteur du manga. Surtout, elle met une énorme pression sur les épaules du studio qui sera chargé d'animer la saison 3. Après un tel travail, il sera difficile de proposer autre chose de moins épique et qualitatif ! Les équipes sont prévenues...

Les internautes hallucinent

Et quand on parle de pression, on n'exagère pas. Il suffit de faire un tour sur les réseaux sociaux pour découvrir à quel point cette vidéo a mis tout le monde d'accord et réussi à enflammer les fans. "C'est déjà mieux que ce à quoi ressemblera la future saison", peut-on lire sur Twitter, tout comme, "A ce niveau-là, autant laisser les fans animer la saison 3", "C'est ridicule, les gens sont si talentueux" ou encore "Je ne sais même pas ce que je viens de voir, mais les effets et détails ici sont tout simplement à couper le souffle".