Dragon Ball : nouvelle transformation de Son Goku dévoilée, les fans sous le choc tellement elle est épique

Le film est déjà disponible au Japon, mais il faudra attendre cet automne (le 5 octobre 2022) pour pouvoir découvrir Dragon Ball Super : Super-Hero au cinéma en France. Une attente interminable ? Pas d'inquiétude, on vous a déniché LA solution ultime pour patienter de la plus belle des façons. Non, l'anime n'a pas (encore) repris, mais Naseer Pacha vient de nous offrir le court-métrage le plus badass et stylé de tout Internet.

Son Goku dévoile une nouvelle forme dans un court-métrage

Comme vous pouvez le découvrir dans notre diaporama, ce fan de l'univers imaginé par Akira Toriyama a en effet souhaité rendre hommage au célèbre manga (et son adaptation télé) à travers un fan-film en animation incroyable intitulé Legend - A Dragon Ball Tale. Au programme ? Naseer Pacha et son équipe du studio Stray Dogs ont revisité à leur façon un célèbre arc de Dragon Ball Z situé au Tenkaichi Budokai.

Alors que l'on assiste à la fameuse deuxième rencontre entre Goku et Chi-Chi, ce film est soudainement marqué par l'apparition brutale de Broly, mais également par celle épique de Vegeta. L'occasion d'assister à une succession de combats surpuissants, à une première collaboration jouissive entre Kakarot et le nouveau Roi des Saiyans (!), mais surtout... à une transformation hallucinante de Goku.

Oui, là où Son Gohan connait une évolution classique dans Dragon Ball Super : Super-Hero, son père se retrouve ici au centre d'une nouvelle forme inédite et totalement folle qui rend hommage à ses origines, et qui nous rappelle combien ce personnage est unique. On ne sait pas si Akira Toriyama sera inspiré par cette lettre d'amour envers son oeuvre, mais cette idée de Naseer Pacha mérite clairement que l'on s'y penche tant elle se révèle magnifiquement bestiale !

Un fan-film ultra badass

A noter que Legend - A Dragon Ball Tale n'est pas seulement immanquable pour ses idées, ce court-métrage est également une pépite au niveau de ses graphismes qui se réapproprient cet univers (y a un petit côté The Great Pretender / BNA dans les dessins et les couleurs), mais surtout de son animation. La réalisation est particulièrement fluide avec des combats très lisibles, et on vibre à chacun des coups portés. Un très beau travail qui nous fait espérer une suite (la porte semble ouverte...), et qui, on l'espère, sera récompensé d'une façon ou d'une autre par l'équipe de Dragon Ball Super au Japon.

En attendant, ce sont les fans qui sont les premiers à saluer ce talent et ces concepts. Dans les commentaires sous la vidéos, les créateurs n'ont le droit qu'à une succession de compliments mérités : "Toutes les meilleures qualités de Dragon Ball réunies dans une animation dantesque", "Cette animation est 'au-dessus de 9000' au niveau orgasmes visuels. Il n'y a pas de bouton 'like' capable d'exprimer à quel point j'aime cette vidéo", "Tout est absolument dingue. Surtout les chorégraphies. Je vous tire mon chapeau", "J'aime totalement les mouvements de l'animation. C'est tellement vivant et vibrant."