"Émotionnellement dévastée, brisée" : Aurélie Preston poste un message déchirant après un nouveau coup dur

Aurélie Preston vit des moments particulièrement compliqués. Le 3 octobre dernier, celle que l'on a pu voir dans Les Anges postait des messages inquiétants dans lesquels elle laissait entendre qu'elle voulait mettre fin à ses jours. La star a bien fait une tentative de suicide, mais a été sauvée. Depuis, elle a remercié les internautes pour leur soutien et s'est confiée sur cette période compliquée. "Je sors de l'hôpital après la période la plus difficile de toute ma vie, je fais 32 kilos." avait-elle écrit. Alors qu'elle est toujours en plein mal-être, ses messages sont évidemment scrutés par les internautes, prêts à lui venir en aide. Sauf qu'aujourd'hui, c'est un nouveau coup dur et une nouvelle épreuve qui la frappent.

"Je ne supporterai pas de te perdre"

Sur Instagram ce samedi 5 novembre 2022, Aurélie Preston a posté un long texte dans lequel elle explique que sa grand-mère dont elle est proche, ne va pas bien actuellement. "Une nuit sans toi, le coeur froid... Émotionnellement dévastée, brisée" commence l'ex-star de télé-réalité. "Mamie, te dire je t'aime au vu de ce que je ressens pour toi, serait vulgaire et bas de gamme, ce mot est beaucoup trop utilisé à l'heure actuelle sans avoir une réelle signification, le "je t'aime" est mis à toutes les sauces, tu en ferais une indigestion ou crise de foie comme tu aimes dire. Les mots pour décrire notre relation, grand-mère petite fille dans ces circonstances n'existent pas." écrit-elle dans son message déchirant.

"Je sais quand tu souffres, je sais que tu es très émotive, que tu as tout sacrifié au point de t'en être oublier, tu ne te plains jamais et que la seule chose qui te rend heureuse, c'est de voir ta famille épanouie mais aujourd'hui pense à toi mamie." poursuit Aurélie Preston qui ajoute : "Je n'ai jamais autant pleuré de ma vie, je ne supporterai pas de te perdre. C'est horrible, je ne peux pas te rendre visite, je fais les 100, 1000, 10000 pas en attendant des nouvelles. Tu es une battante mamie, je tiens ça de toi. Reviens vite, ça ne sera qu'un combat de plus à notre journal. (...) Parce que c'est toi, mon monde" conclut-elle.