"Elle nous prend vraiment pour des imbéciles" : ce placement de produit ridicule de Sarah Fraisou énerve (et fait rire) les internautes

Sarah Fraisou accusée de mensonge sur un placement de produit

Après avoir créé le buzz sur les réseaux avec sa réduction de poitrine ou encore le chantage sur sa vidéo de twerk, Sarah Fraisou a de nouveau fait parler. Et cette fois-ci, c'est à cause d'un placement de produit. La candidate de télé-réalité que vous avez pu voir dans Les Anges 11 et Les Vacances des Anges 4 sur NRJ12 a fait la pub dans ses stories d'une combinaison de sudation pour transpirer et mincir. Sauf qu'elle est accusée de mentir dans la vidéo.

"Regardez les manches. Elle est incroyable cette combi !" assure Sarah Fraisou, en se montrant trempée comme si elle avait pris une douche. Le compte Instagram @debrief.tvr_ la soupçonne de mensonge. Ce qui n'est pas sans rappeler l'affaire dans laquelle Booba s'en est pris à Magali Berdah et aux influenceurs en les traitant de mythos sur des placements de produits, et en les accusant donc d'arnaques.