"Elle m'agace" : trop parfaite, cette favorite de Star Academy 2022 commence à énerver pas mal de monde, y compris cette ex-candidate

Les fans de la candidate poussent des coups de gueule

Qu'Enola se rassure, même Lionel Messi - aka le meilleur footballeur de l'Histoire, est également victime de ce délit de sale gueule, considéré par certains comme trop lisse et pas assez égocentrique comme Cristiano Ronaldo ou Rock'n'Roll comme Maradonna. On lui souhaite désormais le même succès.

Surtout, elle peut déjà se consoler avec le soutien important d'une partie du public. "C'est dingue de dire que cette fille t'agace car bien trop sage, trop lisse. Le principal étant qu'elle soit talentueuse il me semble, en quoi est-ce plus glorieux de foutre le bordel ?", peut-on ainsi lire en réponse à son message, tout comme, "Ça, on avait compris qu'on n'aimait pas les bons élèves dans cette société. Culture de l'échec", "Je ne comprendrai jamais cet état d'esprit... on préfère un Julien insolent, irrespectueux et qui ne fait aucun effort à une Enola assidue, respectueuse et bienveillante" ou encore, "Et bien moi je l'adore, je trouve que c'est la meilleure ! Elle a une voix de malade et je la trouve très sympa. Je ne vois pas en quoi être une bonne élève est un défaut !"

A noter d'ailleurs que ces nombreux retours ont permis à Francesca Antoniotti de rappeler que son avis n'était pas figé. A la remarque, "De grâce, laisse lui le temps ! Elle a un vibrato de malade ! On est seulement au 3ème prime", l'ex-chroniqueuse de TPMP a répondu, "Ah oui oui, je lui laisse tout ce qu'elle veut moi".