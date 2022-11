"Dinguerie", "un régal" : la saison 2 de cette série Netfix est encore plus folle que la saison 1

La saison 2 de cette série cartonne sur Netflix ! Elle se trouve en 4ème position du top 10 Netflix, derrière Elite, 1899 et The Crown, et devant Blacklist, ou encore Dead To Me. Il faut dire que déjà, la saison 1 avait tout pour plaire : meurtre, enquête, mystère, suspense, histoires amoureuses, amitiés, le tout dans une ambiance teen au lycée. Et clairement, la première saison était une vraie pépite. Alors que les abonnés de la plateforme de streaming attendaient avec impatience la suite, la saison 2 est ENFIN dispo depuis le 16 novembre dernier.

"Dinguerie", "un régal", "Encore mieux que la saison 1"... Les twittos valident et sont choqués par la fin

Cette série, c'est Qui ment ? (One of Us Is Lying en VO) ! La saison 2 est encore plus folle que la saison 1 et fait péter des câbles aux internautes. Après que des lycéens de Bayview aient été suspectés de meurtres et victimes de chantage, ils sont de retour pour des nouvelles mésaventures.