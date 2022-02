Qui ment ? saison 2 : une suite pour la série Netflix ? On a la réponse !

Qui ment ? : la série entre Elite, Gossip Girl et Pretty Little Liars aura une suite

Actuellement dans le top 10 Netflix, Qui ment ? (One of Us Is Lying en VO) est une série adaptée du roman de Karen M. McManus, paru en 2017. Le best-seller a été transposé à l'écran sur Peacok aux Etats-Unis et sur Netflix en France. L'histoire est celle de Simon (Mark McKenna), qui tient une appli appelée About That. Son but ? Dénoncer l'hypocrisie des élèves du lycée Bayview en racontant tous leurs secrets.

Sauf qu'avant de faire de nouvelles grosses révélations sur des lycéens, Simon est est tué. Addy (Annalisa Cochrane), Cooper (Chibuikem Uche), Bronwyn (Marianly Tejada) et Nate (Cooper van Grootel) se retrouvent alors suspects du meurtre...

>> Elite : retour sur les 5 scènes les plus hot de la série <<

Qui ment ? rappelle un Elite, pour l'histoire d'un meurtre au lycée. Mais la série fait aussi penser à The Breakfast Club de John Hughes, pour l'heure de colle avec des élèves tous très différents. Simon fait d'ailleurs référence au réalisateur dans une scène. Mais les fans de Gossip Girl peuvent aussi y trouver leur compte, avec l'appli de rumeurs et révélations sur les élèves qui fait penser au blog de Gossip Girl. Qui ment ? peut aussi se rapprocher de Pretty Little Liars, avec les messages harcelants et menaçants que reçoivent les lycéens.

>> QUIZ Gossip Girl : seul un fan absolu aura 8/8 à ce test sur Blair Waldorf <<

Et la bonne nouvelle, c'est que Peacock a renouvelé la série pour une saison 2 !

"Nous sommes plus que ravis de pouvoir poursuivre notre histoire dans la saison 2"

Il y aura donc une suite à Qui ment ?. La créatrice Erica Saleh a confié dans le communiqué de presse : "Nous sommes tellement heureux de l'accueil de la saison 1, et nous sommes plus que ravis de pouvoir poursuivre notre histoire dans la saison 2. Nous sommes impatients d'apporter plus de mystère dans les couloirs du lycée de Bayview !".

"Dès que nous avons vu le pilote qu'Erica a écrit, nous avons su que c'était une série spéciale et nous sommes ravis que Peacock ait ressenti la même chose" a de son côté assuré Beatrice Springborn, présidente des contenus et productions Universal. Et à propos du renouvellement, elle a précisé : "Revenir tourner en Nouvelle-Zélande avec Erica comme showrunner pour la saison 2 est un prochain chapitre passionnant de l'histoire folle et amusante des 4 suspects de Bayview".

Lisa Katz, présidente du contenu scénarisé chez NBC Universal, a aussi réagi dans le communiqué : "Nous sommes ravis que la saison 1 de Qui ment ?, captivante et digne d'un binge-watching, ait résonné si fort auprès d'un public de jeunes adultes. Le fandom derrière la série est incroyablement passionné et nous avons hâte de livrer d'autres rebondissements qui laisseront les téléspectateurs sur le bord de leurs sièges".