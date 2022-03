Qui ment ? saison 2 : nos théories pour la suite de la série Netflix

Attention cet article contient des spoilers !

La saison 1 de Qui ment ? (One Of Us Is Lying en VO) est toujours dans le top 10 Netflix. La série montre Simon (Mark McKenna) qui est tué au lycée pendant une heure de colle. Addy (Annalisa Cochrane), Cooper (Chibuikem Uche), Bronwyn (Marianly Tejada) et Nate (Cooper van Grootel) sont suspects. Mais au final, c'est Jake (Barrett Carnahan) qui a fait le coup. Et il se fait tirer dessus par accident, Addy, Cooper, Bronwyn, Nate et Janae (Jessica McLeod) cachent alors le corps. Et alors que la saison 2 de Qui ment ? a été confirmée, voilà nos théories pour la suite de la série !

Addy, Cooper, Bronwyn ou Nate va peut-être mourir

A la fin de la saison 1 de Qui ment ?, un étrange message de Simon est envoyé à Addy, Cooper, Bronwyn, Nate et Janae : "Faites ce que je dis. Ou tout le monde saura ce que vous avez fait". Ce qui laisse supposer que la saison 2 se basera peut-être sur le tome 2 de Karen M. McManus, appelé One Of Us Is Next, et qui montre les 4 de Bayview obligés de jouer à une appli "action ou vérité" mortelle... Sauf qu'avec ce jeu dangereux, l'un des lycéens pourrait mourir. Reste à savoir lequel ou laquelle !

Addy aurait tiré sur Jake

Mais selon Deadline, la saison 2 devrait se passer avant le tome 2, juste après les événements de la saison 1 et non pas 1 an après comme dans One Of Us Is Next. L'occasion de savoir qui entre Addy, Cooper ou Janae a tiré sur Jake. On parie sur Addy, vu que c'est elle qui s'est approchée de lui quand Janae a tenté d'assommer Jake avec une batte de baseball. En plus, l'ex "Regina Georges" devenue rebelle était très en colère contre son ex, elle qui pensait qu'il était quelqu'un de bien avant de se rendre compte de son vrai visage.

Addy et TJ pourraient finir en couple

Puisque Jake ne fait plus partie de l'équation, et que c'est avec TJ (George Ferrier) qu'Addy avait trompé Jake, on se dit qu'Addy et TJ pourraient finir ensemble dans la saison 2. Car finalement, TJ est innocent pour le meurtre de Simon et qu'il a avoué à Addy être toujours fou amoureux d'elle. Même s'il veut prendre ses distances depuis qu'elle le soupçonnait de meurtre, il pourrait lui pardonner et finir en couple avec celle qui l'obsède depuis des années.

TJ serait le nouveau "méchant"

Sauf que dans la suite, TJ pourrait devenir méchant. Plusieurs pensent que le message envoyé du compte de Simon serait de lui. Après tout, il a de quoi être énervés contre Addy, (même s'il l'aime), Cooper, Bronwyn et Nate : ils lui ont volé son téléphone au bal de fin d'année, ils lui ont rendu la vie dure, il s'est pris un râteau par Addy... Et il veut sans doute obtenir justice pour Jake, qui reste son pote.

Jake est-il en vie ?

Ok, les lycéens ont enterré le corps de Jake et ont fait croire qu'il s'était enfui car il est coupable du meurtre de Simon. Mais qui nous dit que Jake est vraiment mort ? Quelques internautes pensent qu'il pourrait bien revenir, après avoir été blessé par balle mais pas vraiment tué.