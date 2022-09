"Dinguerie", "masterclass", "éclaté au sol", "fin de merde"... : ce film Netflix a divisé les internautes

"Le film #Athena est complètement éclaté au sol, on dirait une pub pour les feux d'artifices c'est bon frère", "Athena sur Netflix ça pue la merde ça fait passer les gens qui habitent dans des cités pour des tdc c'est un film de bandeur de rue", "Des scènes longues pour rien, sans émotions, une fin de merde, aucun suspense, que des personnages caricaturés de ouf", "J'ai regardé 40 min du film #Athena et c'est assez pour dire qu'il est éclaté sa mère. Voilà bisous", ou encore "Jsuis déjà exaspéré par le film c'est pas possible il a l'air super bien réalisé et tout mais franchement en 2022 vouloir toujours jouer sur le même cliché des minorités qui vivent en cités je peux plus" ont notamment lâché celles et ceux qui n'ont pas kiffé.