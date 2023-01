"Comment peuvent-ils encore l'inviter ?" : entre deuil et show de drama queen, Afida Turner fait (encore) halluciner les internautes

Comme chaque samedi, Matthieu Delormeau est aux commandes de TPMP People avec sa bande de chroniqueurs. Et ce numéro du 14 janvier a notamment été marqué par la venue d'Afida Turner. Invitée à s'exprimer sur la mort de son mari Ronnie Turner le 8 décembre dernier d'un cancer foudroyant, la sulfureuse blonde est apparue avec un visage fermé. "J'ai passé le mois le plus difficile de toute ma vie. C'est arrivé en quatre semaines, ça a été assez soudain", raconte-t-elle les larmes aux yeux.

>> Matthieu Delormeau affiché et menacé par Marco Mouly en direct dans TPMP <<

Visiblement très émue, l'ancienne lofteuse s'est ensuite souvenue du moment où elle a remarqué que son mari avait "l'estomac vachement gonflé, comme un ballon de rugby". Sur ses conseils, Ronnie s'est décidé à aller consulter. Malheureusement, les multiples examens ont révélé un cancer du côlon de stade très avancé. "C'est arrivé du jour au lendemain, comme un mauvais sort".

Afida Turner pousse un coup de gueule sur le plateau de TPMP People

Ce moment intime et très touchant n'a pourtant pas duré et pour cause, le naturel d'Afida Turner est vite revenu au galop. Cette dernière s'est en effet transformée lorsque Matthieu Delormeau a évoqué la fameuse vidéo où elle fait une scène dans un supermarché américain au moment d'acheter de l'alcool. Subitement, Afida s'est levée de sa chaise et s'est expliquée en déambulant sur le plateau. "Les nouveaux paparazzi sont les téléphones portables", commence-t-elle avec de grands gestes avant de raconter le moment qui a tant fait parler. "Je rentre dans un supermarché, je viens de terminer les funérailles, je veux acheter une toute petite bouteille de vin, et la caissière me dit que je ne peux pas car je n'ai pas 18 ans...". Selon elle, Afida n'a fait preuve d'aucune violence et se dit "victime de diffamation". L'interprète d'Etienne a même proposé à Emmanuel Macron la "loi Afida Turner" pour punir celles et ceux qui diffusent des vidéos de personnalités sans leur consentement.

>> Harcelé et menacé, Matthieu Delormeau partage les horreurs qu'il reçoit, Guillaume Genton l'enfonce <<

Le comportement d'Afida Turner dérange

De leur côté, les twittos étaient divisés. En effet, beaucoup d'entre eux ont été touchés par la sincérité dont a fait preuve Afida Turner lorsqu'elle s'est exprimée sur la mort de Ronnie. "Je découvre vraiment Afida Turner ce soir par rapport aux autres passages télé et elle me touche", "Afida on t'aime et on te soutient", "On commençait à s'attendrir".