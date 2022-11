"Chacun sa vie" : recalé par Lorie pour une danse dans DALS, Billy Crawford lui répond

Sans surprise, c'est Billy Crawford qui a remporté la saison 12 de Danse avec les stars lors de la finale organisée ce vendredi 11 novembre 2022. Il faut dire que l'artiste était associé à Fauve Hautot qui possède le plus grand nombre de victoires au palmarès de cette émission et est également connu pour ses propres talents de danse. Autant dire qu'il partait avec de sérieux avantages par rapport aux autres candidats.

Lorie Pester a refusé de danser avec Billy Crawford

Conscients de la lassitude des téléspectateurs face au destin prévisible de cette saison, les producteurs ont pourtant tenté un coup de poker en coulisse afin d'offrir une vraie surprise au public. Au programme ? Ils ont tout fait pour mettre en scène les retrouvailles entre Billy Crawford et Lorie, couple star en France entre 2002 et 2004, à l'occasion d'une danse commune.

Malheureusement pour eux, si l'idée n'était pas mauvaise sur le papier, elle n'a pas convaincue la chanteuse / actrice. Au détour d'un live organisé sur sa chaîne YouTube, Lorie a récemment confessé, "La production m'avait demandé de venir danser. (...) Mais bon, je trouvais ça un peu gonflé quand même parce que bon voilà quoi..."

Le gagnant de DALS parle de son ex

Un refus qui a pu décevoir les fans, mais qui n'a pas véritablement surpris Billy Crawford. Interrogé par Télé-Star sur ces retrouvailles manquées, le partenaire de Fauve Hautot a logiquement rappelé que les deux ex n'avaient plus grand chose en commun aujourd'hui, "Chacun a sa vie désormais et ça fait plus de vingt ans qu'on ne s'est pas vus ni parler."

Le chanteur l'a ensuite ajouté, alors même que sa compagne Coleen, et son fils Amari, étaient présents à ses côtés durant toute l'aventure, cela aurait pu être étrange comme moment, "Je me suis concentré sur mon travail, mon métier, ma vie depuis. Elle a une famille, j'ai la mienne". Enfin, il l'a précisé - sans pour autant détailler la raison de cette réponse, "Si on s'est séparé ce n'est pas pour rien". Hum, ambiance...

En revanche, cela pourrait donner une idée à TF1. Après Danse avec les stars, bientôt Danse avec ses ex ? On a hâte de voir Jean Dujardin et Alexandra Lamy affronter sur la piste Tony Parker et Eva Longoria ou encore David et Cathy Guetta, tandis qu'un petit duo Maeva Ghennam et Greg Yega pourrait venir pimenter tout ça !