Danse avec les stars 2022 : les internautes saluent le grand gagnant, mais dézinguent un membre du jury

Danse avec les stars 2022 c'est fini. Ce vendredi 11 novembre 2022, on a pu assister à la grande finale du concours de danse. Trois duos étaient encore en compétition : Billy Crawford et Fauve Hautot, Carla Lazzari et Pierre Mauduy et Stéphane Legar et Calisson Goasdoué. "On a rarement vu une finale avec trois couples de ce niveau", a tenu à préciser Camille Combal au début du show.

"Qu'est ce qu'il raconte ?"

Tous les finalistes ont proposé des prestations de haut niveau et celle de Billy Crawford et Fauve Hautot a frôlé la perfection. En effet, ils ont reçu la note de 10 de la part de Chris Marques, Bilal Hassani et Marie-Agnes Gillot, tandis que François Alu n'a donné qu'un 9. "L'amplitude des mouvements, j'aurais aimé qu'elle soit encore plus grande", justifie-t-il.

Des propos qui ont provoqué la colère de Chris Marques, qui se clashe régulièrement avec son collègue depuis le début de la saison. "Qu'est ce qu'il raconte ? (...) Je ne suis absolument pas d'accord. Vous venez de voir l'une des meilleures performances de DALS, j'ai vu de la danse, un show, de la technique, le kiff absolu".

"Remplacez-le"

Les téléspectateurs semblent du côté de celui qui a balancé le nom du candidat avec le plus gros boulard. En effet, François Alu s'est attiré les foudres des fans, qui l'ont attaqué en masse sur les réseaux sociaux.