Danse avec les stars 2022, les estimations : un gagnant surprise ? Le favori battu

Après des semaines de compétition, ils ne sont plus que 3 ! Au lancement, ils étaient 12 célébrités à concourir sur le parquet de DALS pour remporter le prix ultime. Dès les début de la compétition, certains se sont démarqués et d'autres se sont accrochés grâce au public. Comme par exemple Thomas Da Costa/Elsa Bois qui ont été sauvés plusieurs fois, ce qui a énervé une partie du public. Éliminé lors de la demi-finale diffusée ce vendredi dernier, le duo ne sera donc pas de la partie pour la grande finale.

Tout va se jouer entre Billy Crawford, Carla Lazzari et Stéphane Legar. Le chanteur est de loin le grand favori de cette édition de Danse avec les stars. Dès le premier prime, il a ébloui les jurés aux côtés de Fauve Hautot. Carla Lazzari a elle aussi bluffé les jurés et a été sauvée par le public la semaine dernière. Dernier finaliste et sauvé par les jurés lors de la demi-finale, Stéphane Legar a aussi toutes ses chances.

Une surprise pour la victoire ? Notre sondage est clair

Alors, qui sera sacré gagnant de DALS 2022 ? Si tout porte à croire que Billy Crawford est bien parti pour décrocher la victoire (même Camille Combal y croit), il ne faut peut-être pas s'emballer. En effet, PRBK vous a demandé de voter dans un grand sondage... et le partenaire de Fauve Hautot n'est pas premier des estimations !

A la place, c'est Carla Lazzari qui se classe en tête ! La chanteuse qui avait participé à The Voice Kids et a chanté Bim bam toi remporte 52% des votes contre 40% pour Billy Crawford. Stéphane Legar, lui, n'obtient que 8% des voix des internautes. Alors, Carla va-t-elle remporter le trophée de DALS et succéder à Tayc, gagnant de l'édition 2021 ?

Une émission souvent remportée par des hommes

Pour découvrir le nom du gagnant ou de la gagnante de Danse avec les stars 2022, rendez-vous sur TF1 dès 21h10. Depuis les débuts de l'émission, DALS n'a été remporté qu'à deux reprises par des femmes : en 2011 pour la saison 2 avec la victoire de Shy'm et en 2013 avec Alizée. Comme chaque année, l'un des finalistes sera éliminé au cours de la finale et le vainqueur sera élu par le public.