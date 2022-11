SONDAGE Danse avec les stars 2022 : qui doit être sacré gagnant ?

Ils étaient 12, ils ne sont plus que 3 ! Ce vendredi 4 novembre, c'est Thomas Da Costa qui a (enfin) été éliminé de Danse avec les stars 2022, à l'issue de la demi-finale. L'acteur d'Ici tout commence et sa partenaire Elsa Bois n'ont pas reçu le soutien du public et les jurés ont préféré garder Stéphane Legar. La star de TikTok va donc affronter Billy Crawford et Carla Lazzari lors de la grande finale. Mais qui va gagner ?

Billy Crawford grand favori

Des trois couples en lice, le duo Billy Crawford / Fauve Hautot et sans aucun doute le grand favori. Depuis le début du concours, le chanteur a brillé sur le parquet, enchaînant les scores presque parfaits. Lors de la demi-finale, ils ont obtenu 74 points et étaient premiers, devant Carla Lazzari et Pierre Mauduy (67 points) et Stéphane Legar et Calisson Goasdoue (66 points). La prédiction de Camille Combal sur le grand vainqueur va-t-elle se réaliser ?

En attendant de le savoir avec certitude et de découvrir l'identité du grand gagnant de DALS 2022 ce vendredi 11 novembre, à toi de voter. Qui, selon toi, doit remporter cette saison 12 de Danse avec les stars ?

Qui sera le gagnant de DALS 2022 ?