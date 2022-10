Danse avec les stars 2022 : le gagnant connu d'avance ? La théorie (très probable) de Camille Combal

Dans DALS 2022, des tendances se sont rapidement dessinées au sujet de l'identité du futur gagnant. En duo avec Fauve Hautot, Billy Crawford survole la compétition. La semaine dernière, le chanteur s'est classé premier avec 67 points, suivi par Carla Lazzari (51 points) et Léa Elui (49 points). Sera-t-il le grand gagnant de Danse avec les stars cette année ? En interview pour Purecharts, le chanteur avait calmé les internautes. "Il ne faut pas croire que tout est fait. Il y a beaucoup de candidats très forts aussi, donc moi je ne fais qu'une chose : bosser, bosser, bosser (...) J'ai la chance d'être avec Fauve, qui est à un niveau tellement haut. Je lui fais confiance, elle me dit quoi faire et je fais" avait-il déclaré.

Camille Combal donne sa prédiction sur le gagnant de DALS

Pourtant, si on en croit Camille Combal, la victoire de Fauve Hautot ne serait pas surprenante. Lors de notre interview Off Screen réalisée avant le lancement de DALS 2022, l'animateur a laissé entendre à PRBK que la danseuse pro était la grande favorite... comme à chaque saison ! "A un moment donné... Fauve a encore gagné cette année. Le vrai défi, ce serait que Fauve me fasse gagner DALS. Fauve gagne avec tout le monde !" a-t-il déclaré.

Alors, Fauve Hautot va-t-elle remporter le concours avec Billy Crawford et inscrire une 3ème victoire à son palmarès après avoir gagné avec Emmanuel Moire et Tayc ? On n'est évidemment pas à l'abri d'une surprise : en danger plusieurs fois, Thomas Da Costa et Elsa Bois ont réussi à rester dans l'aventure jusqu'à présent. Pour savoir avec certitude l'identité du grand gagnant, il faudra donc encore attendre un peu.

Il répond à cette question qu'on se pose tous sur le casting

Toujours au micro de PRBK, Camille Combal a aussi évoqué le casting et dévoilé que, non, il n'avait pas son mot à dire ! "Il y a des gens que j'entends qui sont sur le point de venir, j'appelle et je dis : 'S'il vous plaît, faites qu'ils viennent, c'est trop bien'. Il y aussi plein de gens que je découvre dans cette émission, je me suis fait plein de copains aussi. On n'aurait peut-être pas eu l'occasion de se croiser. (...) Je suis très content de rencontre de nouveaux visages" a-t-il confié.